8. März 1967: Der verfrühte Frühling

Auf 14 Grad kletterte in Nürnberg gestern die Quecksilbersäule des Thermometers - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Der Frühling hat heuer seinen Einzug so früh gehalten, dass sogar beamtete Meteorologen und wetterfühlige Amateure aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Frühlings-Schnappschuss aus der Großstadt, deren Menschen die unerwartete Sonne genießen: auf der Bank im Park. Foto: Gerardi



Die Sonne am wolkenlosen Himmel – geeignet, vorzeitige Urlaubswünsche zu wecken – lockte die Menschen hinaus in die Natur, in der Schneeglöckchen und Krokusse einträchtig nebeneinander blühen. Wer tagsüber vom Arbeitsplatz aus nur einen sehnsüchtigen Blick ins Freie werfen konnte, nutzte wenigstens die Mittagspause, um ein paar Strahlen zu erhaschen.

Bei der kurzen Mittagspause auf ein paar Pflastersteinen. Foto: Gerardi



Auch in den nächsten Tagen wird eine solche Rast im Sonnenschein möglich sein. Die Aussichten, daß das Wetter ungetrübt bleibt, sind die besten. Nach dem trüben Montag waren sie gestern auf einen Schlag da: die großen und kleinen, jungen und alten Sonnenanbeter. In dichten Reihen saßen sie auf den Bänken in den Grünanlagen und Parks und genossen den unverhofft gekommenen Frühling. In den Altenheimen rückten die Insassen die Stühle auf den Balkon. Mütter schoben Kinderwagen oder hielten – strickend und plaudernd – an den Sandkästen Wacht, in denen die Kleinsten spielten.

Zum Bild des herrlichen Frühlingstages gehörte die Wäsche an der Leine, die Betten im offenen Fenster, die Buben, die auf den Pegnitzwiesen mit Feuereifer Fußball spielten. Die Gartenfreunde holten ihre Geräte aus dem Schuppen, im Knoblauchsland fuhren die Bauern auf die Felder. Die Aussaat von Gelben Rüben, Radieschen und Spinat, das Zwiebelstecken ist jetzt ihre Arbeit. „Ganz G‘schwinde“ haben auch schon mit dem Pflanzen begonnen, obwohl ihnen möglicherweise der Frost noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

In den nächsten Tagen freilich ist keine Kälte zu befürchten, denn die südliche Luftströmung, der der Frühlingsbeginn 14 Tage vor dem Kalendertermin zu verdanken ist, hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Luft war trocken,so daß sich keine Wolken bildeten und die Sonne lachen konnte. Ihre Strahlen sorgten wiederum für die weitere Erwärmung der Luft, weshalb die Meteorologen für heute noch ein bis zwei Grad mehr ankündigen.

Ob allerdings auch morgen noch der wolkenlose Himmel erhalten bleibt, wagen sie nicht vorherzusagen. Sie bescheiden sich und versichern: „Allgemein mild!“

