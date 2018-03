800 Gastschulanträge: Flucht aus dem Sprengel ist schwer

NÜRNBERG - Am 21. März ist es wieder soweit: Eltern schreiben ihre Kinder für Grundschulen in Nürnberg ein. Entscheidend ist, wo das Kind wohnt. Die Sprengelregelung gibt vor, in welche Schule die ABC-Schützen gehen müssen. Allerdings ist nicht für alle Familien der eigene Sprengel attraktiv. Damit ein Gastschulantrag genehmigt wird, muss es allerdings triftigere Gründe geben.

Nicht immer ist die Schule, die ums Eck liegt, auch die Wunschschule der Eltern. Doch das Schulamt prüft genau, bevor es Anträge auf einen Wechsel genehmigt Foto: dpa/ Felix Kästle



Der große Bruder war schon auf dieser Schule, die Umgebung ist vertraut, weil der Kindergarten gleich ein paar Straßen weiter war. Bei manchen Familien ist es die Wunschschule, die die Sprengelschule ausschließt. Bei anderen liegt es an der Sprengelschule selbst, dass sich Eltern scheuen, ihre Kinder dort hinzuschicken: Es gibt viele Kinder mit Migrationshintergrund, viele aus finanziell schwachen Familien, ein vermeintlich zu niedriges Bildungs- und Leistungsniveau. Wenn es um das Thema Einschulung geht, treiben auch diese Fragen Eltern von Schulanfängern um.

So mancher erwägt dann, durch einen Gastschulantrag einen Platz an einer anderen Schule zu bekommen. "Das sind Gründe, die uns gegenüber so nicht formuliert werden", sagt Daniela Volland, beim städtischen Schulamt unter anderem zuständig für Grundschulen. Vielmehr würde vor allem das Thema der Betreuung als Begründung für den Gastschulantrag vorgebracht. Weil etwa die berufstätigen Eltern im eigenen Sprengel keinen Hortplatz bekommen haben, die Betreuung aber in einem anderen Sprengel möglich wäre. Dabei sei die Zahl der Anträge "relativ stabil", so Daniela Volland. So gab es in diesem Jahr etwa 800 Gastschulanträge für Grund-, Mittel- und Förderschulen.

Hier finden Sie eine interaktive Karte, auf der alle Grundschulen in Nürnberg, ihr Betreuungsangebot und unter anderem auch ein Verweis auf deren Homepage eingezeichnet sind: (Sollte die Karte nicht angezeigt werden, benutzen Sie bitte diesen Link.)

"Zwingende persönliche Gründe"

Die Sprengelpflicht ist keine Nürnberger Eigenheit: In ganz Bayern ordnet der Wohnort das Kind einer bestimmten Schule zu. Vom Sinn dieser Regel ist Thomas Reichert vom staatlichen Schulamt in Nürnberg überzeugt. "Die Kinder sollten in ihrem jeweiligen sozialen Gefüge zur Schule gehen. Daher ist es erstrebenswert, dass Schulen auf dem Land erhalten bleiben." Die Angst mancher Eltern vor einem schlechten Start ins Ausbildungsleben ihres Kindes oder einer vermeintlich nicht idealen Umgebung reichen nicht aus, um einen Platz auf einer Schule jenseits des eigenen Sprengels zu bekommen. Dies ist zwar möglich, indem man einen "Antrag auf Genehmigung eines gastweisen Schulbesuchs" stellt.

Nur: Genehmigt wird dieser eben nur, wenn "zwingende persönliche Gründe" dafür vorliegen. So formuliert es das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). "Und diese Gründe prüfen wir sehr genau", sagt Daniela Volland. So reicht es nicht, lediglich die Bestätigung eines Hortplatzes im Gastschulsprengel vorzulegen. Auch die Ablehnung vom Sprengelhort muss nach gewiesen werden. "Manche Eltern überspringen den Schritt, sich erst einmal im eigenen Sprengel nach einem Betreuungsplatz umzusehen", berichtet Daniela Volland. Doch das sei notwendig, sollen alle gut versorgt sein. Denn die Kinder aus dem Sprengel haben ein Recht darauf, dort die Schule besuchen zu dürfen.

80 bis 82 Klassen mehr

"Liegen zwingende persönliche Gründe vor, dann wird der Gastschulantrag genehmigt", betont sie. Allerdings müsse die betreffende Wunschschule auch genug freie Plätze haben. Doch die Schülerzahlen in Nürnberg steigen - was die Stadt vor organisatorische Herausforderungen stellt: Für das Schuljahr 2026/27 beispielsweise wird die Schülerzahl an den Grundschulen laut Schulraumentwicklungsplanung für Nürnberg bei etwa 17.241 Schülern gegenüber der alten Prognose von etwa 15.546 Schülern liegen. Das wären etwa 1700 Schüler mehr. Dies bedeutet etwa 80 bis 82 Klassen mehr, verglichen mit dem bereits in der Schulraumentwicklungsplanung von 2014 signalisierten Bedarf.

Von dem daraus resultierenden Mehrbedarf an Hortplätzen ganz zu schweigen. Sollte die Wunschschule nicht aufnehmen können, so versuche man, für jede Familie eine gute Lösung zu finden. "Unsere Mitarbeiter sehen sich das ganz genau an", berichtet Daniela Volland. So werde geprüft, ob es etwa möglich ist, dass das Kind seine Sprengelschule besucht, aber dann einen zumutbaren Fußweg zu einem anderen Hort zurücklegen kann. Dass die Eltern manchmal spät darüber informiert werden, ob ein Gastschulantrag genehmigt wird und das Kind aufgenommen werden kann, hängt damit zusammen, dass sich oft erst bis zum Sommer herausstellt, wie viele Kinder die einzelne Schule aufnehmen muss. Die Einschreibung im März kann darüber nur einen groben Überblick verschaffen, da es auch Weg- und Zuzüge gibt.

Welche ist meine Sprengelschule? Gibt es auch Betreuung nach Schulschluss? An wen wende ich mich? Alle Antworten auf die drängenden Fragen rund um die Einschulung gibt es hier.

