850 Tonnen: Schwertransport rollt heute durch Nürnberg

Mehr als 63 Meter lang und 7,50 Meter breit - Welche Straßen betroffen sind - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Am heutigen Montagabend fährt durch die Nürnberger Südstadt ein Schwertransport mit einem Gewicht von 850 Tonnen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Um 22 Uhr soll der Transport an der Werksausfahrt der Firma Siemens in der Winter-Günther-Straße losfahren. Der Transformator mit einem Gewicht von 535,5 Tonnen wird auf zwei Anhängern mit jeweils zehn Achsen zum Nürnberger Hafen gefahren. Insgesamt wiegt der Schwertransport 850 Tonnen, er ist mehr als 63 Meter lang und 7,50 Meter breit, teilte die Polizei am Freitag mit.

Folgende Straßen sind etwa zwei Stunden lang betroffen: Winter-Günther-Straße, Vogelweiherstraße, Nimrodstraße, Dianastraße, Minervastraße, Julius-Loßmann-Straße, Saarbrückener Straße, Marthweg, Wiener Straße, Linzer Straße. Wegen des Schwertransports müssen laut Polizei unter anderem Verkehrszeichen und Ampeln demontiert werden.

Die Streckenlänge beträgt sieben Kilometer. Die Verkehrspolizei begleitet den Transport. Ein zweiter Trafo ähnlichen Ausmaßes wird am Samstag, 24. März, zur gleichen Zeit auf der gleichen Fahrtstrecke unterwegs sein. Dann gelten dieselben Verkehrshinweise. Die Polizei bittet Autofahrer, die Strecke großräumig zu umfahren.

Erst kürzlich durchquerte ein 875-Tonnen-Koloss Nürnberg. Für die Mitarbeiter und Helfer bedeutet das Millimeterarbeit, wie in folgenden Bildern zu sehen ist:

Bilderstrecke zum Thema 875-Tonnen-Koloss! XXL-Schwertransporter durchquert Nürnberg In Schrittgeschwindigkeit durch Nürnbergs Straßen: Die Mitarbeiter mussten Millimeterarbeit leisten, um das knapp 63 Meter lange, sechs Meter hohe und 7,45 Meter breite Gefährt zum Hafen zu bringen.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.