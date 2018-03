A3 bei Nürnberg: Auto brennt nach Unfall komplett aus

Golf fuhr nahezu ungebremst in Lkw - Drei Personen schwer verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am frühen Donnerstagmorgen steuerte ein VW-Fahrer auf der A3 bei Nürnberg mit hohem Tempo in das Heck eines Lkw. Nur mit viel Glück konnten sich die drei Fahrzeuginsassen aus dem Wagen retten, der zu brennen begonnen hatte. Durch den Unfall wurde der Verkehr erheblich beeinträchtigt.

Bilderstrecke zum Thema A3: Auffahrunfall führt zu Fahrzeugbrand und drei Schwerverletzten Ein Auto fuhr am Donnerstagmorgen auf der A3 auf Höhe des Erlenstegener Forst nahezu ungebremst in das Heck eines Lastwagens. Der VW Golf kam auf der rechten Seite der Autobahn zum Stehen, fing dann aber Feuer. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Drei Personen waren am frühen Donnerstagmorgen in einen schweren Verkehrsunfall auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Nürnberg/Nord und Nürnberg/Behringersdorf verwickelt. Gegen 4.45 Uhr prallte ein VW Golf aus bislang ungeklärten Gründen auf Höhe des Erlenstegener Forsts nahezu ungebremst in das Heck eines vor ihm befindlichen Lkw.

Der Pkw kam zwischen der mittleren und der rechten Autobahnspur zum Stehen und fing kurze Zeit später Feuer. Obwohl ein schwerer Schaden am Fahrzeug entstand, konnten sich die drei Insassen mit schweren Verletzungen noch aus dem in Flammen stehenden Wrack retten. Nach Erstversorgung brachte der Rettungdienst die verletzten Personen ins Krankenhaus. Bei keinem der Beteiligten besteht Lebensgefahr. Am Heck des Lastwagens entstand derweil ein leichter Schaden. Die Feuerwehr löschte das Feuer im vollständig ausgebrannten Golf, sicherte die Unfallstelle ab und lenkte zusammen mit den ebenfalls eingetroffenen Polizeibeamten aus Erlangen den Verkehr.

Durch den schweren Auffahrunfall entstanden erhebliche Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Zwar wurde die linke Fahrspur bald wieder freigegeben, noch bis 7.50 Uhr waren die Einsatzkräfte aber mit den Räumungsarbeiten beschäftigt, sodass sich der Verkehr auch danach noch über das Autobahnkreuz Nürnberg-Fürth hinaus erheblich staute.

