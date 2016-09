A3 nach Lkw-Unfall am Kreuz Nürnberg blockiert

Laster liegt quer auf der Fahrbahn Richtung München - Diesel läuft aus - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Staugefahr im Berufsverkehr: Am Dienstagmorgen ist auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Mögeldorf und dem Autobahnkreuz Nürnberg ein Lkw in die Mittelleitplanke gekracht und dann quer auf die Fahrbahn gekippt. Die Tangente zur A9 in Fahrtrichtung München ist blockiert.

Der Laster liegt, die Einsatzkräfte kümmern sich um die Bergung. Und auf der Autobahn staut es sich. Foto: NEWS5 / Grundmann



Nach ersten Informationen der Polizei wurde der Fahrer des Lkw bei dem Unfall leicht verletzt. Warum er mit seinem Laster in die Schutzplanke krachte, ist noch unklar. Die Bergungsarbeiten werden sich noch einige Stunden hinziehen, auch weil aus dem verunglückten Fahrzeug Diesel ausläuft. Auf der A3 staut es sich bereits um mehrere Kilometer.

Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle über Altdorf zu umfahren und von dort über die A6 auf die A9 zu wechseln.

