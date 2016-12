Ab durch die Hecke: Mercedes rast in Nürnberg in Gestrüpp

Fahrer hatte Glück und blieb ersten Informationen zufolge unverletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - An einem Knick der Ulmenstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen: Ein Mann raste am Freitagabend mit seinem Mercedes im Nürnberger Süden ins Gestrüpp. Doch der Fahrer hatte Glück.

Der Fahrer dieses Wagens blieb nach einem Unfall in Gibitzenhof unverletzt. © ToMa/Reitmeyer



Der Scheinwerfer ist zerschlagen, die Stoßstange verbeult, Teile der Karosserie auch. Am Freitagabend verlor ein Mann in Gibitzenhof die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug kam in der Ulmenstraße in der Nähe der Dianastraße auf den Mittelstreifen, touchierte erst das Gebüsch und krachte dann in einen kleineren Baum.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist unklar. Der Fahrer des Wagens blieb ersten Informationen zufolge unverletzt.

