Ab Freitag: Vorverkauf für die Blaue Nacht 2019 startet

NÜRNBERG - Wer den Nürnberger Kultursommer kaum erwarten kann, der sollte sich ab Freitag an die Kultur-Information wenden: Denn dann gibt es bereits Tickets für die Blaue Nacht. Für die Veranstaltung hat sich die Stadt Nürnberg einige Änderungen einfallen lassen.

Zum Advent läutet die Stadt Nürnberg bereits den Kultursommer ein: Die Tickets für die Blaue Nacht 2019 sind ab Freitag, 30. November, verfügbar. Der Vorteil: Wer im Dezember kauft, der erhält automatisch das Premiumticket und kann bereits bei der Vorschau der Kunstprojekte dabei sein. Die Blaue Nacht beginnt 2019 am Samstag, 3. Mai und endet am 4. Mai.

Auch die Künstler, die die Burgprojektion gestalten werden, stehen schon fest. Das koreanische Paar Changmin und Enhui Lee lebt in Nürnberg und ist für besonders bunte Gemälde bekannt. Die Besucherinnen und Besucher können also gespannt sein, wie die beiden das Thema "Himmel und Hölle" umsetzen werden. Neu ist außerdem, dass Kinder bis 15 Jahren freien Eintritt zur Blauen Nacht haben.

Die Tickets gibt es laut Stadt Nürnberg in der Kultur-Information des KunstKulturQuartiers, Königsstraße 93.

