Ab heute: SÖR saniert Südwesttangente in Richtung Fürth

Auffahrten zeitweise gesperrt - Eine Umleitung wird eingerichtet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab heute saniert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) die Südwesttangente in Richtung Fürth zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Schweinau und Nürnberg-Gebersdorf.

Bis Freitag, 10. August, werden ab 6 Uhr früh an zwei Stellen die Mittelleitplanken entfernt und provisorische Überfahrten erstellt. Währenddessen fließt der Verkehr nach Fürth zweispurig auf dem Standstreifen und auf der rechten Fahrspur, teilte die Stadt mit. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Feucht wird der Verkehr einspurig über den Seitenstreifen geleitet.

Die eigentliche Fahrbahnsanierung läuft von Freitag, 10., bis Samstag, 18. August ab 6 Uhr. Bauarbeiter fräsen den alten Asphalt ab und bringen eine neue Decke auf. Währenddessen wird der Verkehr in Richtung Fürth auf die bereits sanierte Gegenfahrbahn verlegt. Der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Feucht fließt weiter einspurig auf dem Seitenstreifen. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Schweinau und die Abfahrt an der Anschlussstelle Gebersdorf sind dann gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der parallel zur Schweinauer Hauptstraße verlaufende westliche Abschnitt der Kammersteiner Straße ist während des zweiten Bauabschnitts zur Einbahnstraße umgewidmet. Anwohner gelangen über die östliche Kammersteiner Straße auf die Schweinauer Hauptstraße.

horn