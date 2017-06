Ab in den Urlaub - oder: Hilfe, Opa ist verrückt!

Johanna Husarek über einen ganz normalen Familienurlaub - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Oft sind sie schwer zu erziehen, völlig witzlos und gestresst. Wie schön also, dass es Großeltern gibt, die anders sind. So wie unser Opa.

Urlaub mit der ganzen Familie - was kann es schöneres geben? © dpa



Urlaub mit der ganzen Familie - was kann es schöneres geben? Foto: dpa



Wenn er mit uns Urlaub auf der Alm macht, geht es zumindest zu wie in einer netten Nervenheilanstalt: Opa macht, was er will - und die Kinder machen mit. Völlig losgelöst, sind sie nur noch in Opas Blödel-Welt unterwegs. Ein bisschen fühlt es sich dann so an, als säßen wir für eine Woche in der Geschlossenen ein. Auch Familienurlaub genannt.

"Der Opa macht wieder Quatsch", brüllen dann die Kinder vor Lachen. Im Apfelsaft blubbern, Opern-Arien schmettern oder Schimpfwörter schreien - alles ist erlaubt. Als ob Opa verrückt geworden wäre! Aber nein. Das ist in Großvaters Fall keine vorgerückte Form von Altersschwachsinn. Opa war schon immer so. Seine kindlichen Anwandlungen hatte er schon lange, bevor er seinen 84. feierte.

Wer springt als Erster? Klar: der Älteste!

Wie schön also, dass der Alte noch so viel Lebenslust hat! Wie langweilig wäre es ohne ihn. Denn wer springt als Erster in den eiskalten Bergsee? Na klar: der Älteste von allen! Auch wenn jedem dabei das Herz bis zum Hals klopft. Opa kriegt Herzrasen, weil er friert. Wir, weil der Zweijährige hinterhergehüpft ist und fast ersäuft. Die Aufsichtspflicht liegt für die Kinder bei uns, nie bei Opa, weiß ich seither.

Wer fährt mit seinem klapprigen Campingbus den steilen Almweg hinauf, immer nah am Abhang? Natürlich Opa! Selbst wenn die Räder durchdrehen, bis der olle Kasten im Dreck steckt. Bis zum letzten Moment hat der Senior hinterm Lenkrad darüber laut gelacht. Dann hat er sich in aller Ruhe eine Pfeife angesteckt, den Klassik-Sender aufgedreht und seine Tochter den Berg zu Fuß hinaufgeschickt, um Hilfe zu holen. Ach egal, eine Runde Haselnussschnaps darauf!

Für diese Woche erwarten wir also einen ganz normalen Familienurlaub. Bis Opa mit seinem Bus um die Ecke biegt, setzen wir uns auf die Alm, genießen die Bergwelt und schauen auf die vielen perfekten Familien, die vorbeiwandern. Spätestens auf dem Rückweg vom Berg sind jedoch alle gleich. Wer sich dann auf der Sonnenterrasse niederlässt und einen Haselnussschnaps bestellt, der weiß ganz sicher, warum. Willkommen im Familienverbund!

Johanna Husarek E-Mail