Ab in die Mitte: Der Nürnberger Trempelmarkt ist eröffnet

Am Freitag darf bis 24 Uhr, am Samstag bis 20 Uhr getrödelt werden - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Auf Deutschlands größtem Innenstadtflohmarkt darf ab sofort wieder gebummelt, gehandelt und geshoppt werden. Am Freitag öffnete der Trempelmarkt in der Nürnberger Altstadt offiziell um 16 Uhr, schon vorher begaben sich Verkäufer und Schnäppchenjäger in Position. Wir haben die Bilder.

psz

