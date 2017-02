Ab Mai: Der Nürnberger Stadtstrand kommt zurück

Veranstalter hoffen auf besseres Wetter als noch im vergangenen Jahr - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Der Vorfrühling im Februar macht Lust auf mehr: Freunde des Nürnberger Stadtstrands dürfen sich auf die achte Auflage auf der Insel Schütt freuen. Ein paar Neuerungen gibt es auch.

Ein kühles Bier unter Palmen - und das mitten in der Stadt. Der Stadtstrand übt einen Reiz auf Nürnberg aus. © Stefan Hippel

Auf rund 4000 Quadratmetern sollen erneut 600 Tonnen Kaolinsand als Grundlage für das Aufkommen von Strandfeeling dienen. Für Sonnenanbeter sind 1500 Liegestühle vorgesehen, Schatten spenden Strandkörbe, Zelte und Lounges sowie 50 hohe Palmen. Erstmals ist heuer parallel zu der Gastronomiezone auch der neu gestaltete Uferbereich an der Pegnitz, sozusagen der städtische "Strand" am Fluss, offiziell freigegeben.

Im vergangenen Jahr hatte das überaus launische Wetter den Veranstaltern zu schaffen gemacht. Diesmal fällt der Startschuss für die Oase am Freitag, 5. Mai, einen Tag vor der Blauen Nacht. Wegen des Aufbaus für das anschließende Bardentreffen endet der Stadtstrandbetrieb am Sonntag, 23. Juli.

"Ohne unsere Partner und Sponsoren wäre das Unternehmen allerdings nicht zu stemmen", beteuert Lorenz Kalb im Namen der Betreiber. "Zum Glück sind alle mit im Boot, nur einer fehlt uns derzeit noch."

Die Nürnberger nutzten die sonnig-warmen Temperaturen für eine Auszeit "karibischer" Art auf dem Nürnberger Stadtstrand. Ob Cocktails, eine Runde Planschen am Becken oder der Flug in den Sand beim Beach-Volleyball. Die Nürnberger wissen, wie man den Sommer in die Stadt bringt.