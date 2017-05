Ab Montag fährt die U3 bis zum Nordwestring

Eröffnungsfeier um 12 Uhr - Abschnitt kostet 86 Millionen Euro - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Montag wird in Nürnberg der neue Abschnitt der U-Bahnlinie U3 vom Klinikum-Nord bis zum Nordwestring in Betrieb genommen. Oberbürgermeister Ulrich Maly und Innenminister Joachim Herrmann geben den offiziellen Start für den 1,1 Kilometer langen Nordast ab dem Friedrich-Ebert-Platz.

Am Montag werden gleich zwei neue Bahnhöfe der U3 eingeweiht. © Edgar Pfrogner



Interessierte Bürger sind zur Eröffnungsfeier um 12 Uhr am neuen U-Bahnhof Nordwestring, Vogelherdstraße 1, eingeladen. Zur Feier des Tages, so betonen VAG und die Stadt, ist die Fahrt auf der gesamten Strecke der U3 am Eröffnungstag kostenlos, nach dem Ende des Festakts gegen 13 Uhr auch bis zum neuen U-Bahnhof Nordwestring.

Die Rohbauarbeiten für den neuen Streckenabschnitt vom U-Bahnhof Klinikum Nord bis zur Station Nordwestring starteten im Juni 2012. Im Oktober 2012 erfolgte dann mit dem Tunnelanschlag der Startschuss für die eigentlichen Vortriebsarbeiten des U-Bahntunnels. Nachdem im Januar 2014 der Tunneldurchschlag gefeiert werden konnte, kann nun der neue Bauabschnitt in Betrieb genommen werden.

Der Bahnhof Klinikum Nord liegt in einem dicht bebauten Wohngebiet in der Heimerichstraße. Der Bahnhof Nordwestring liegt direkt unter dem Nordwestring zwischen der Bielefelder Straße und der Heimerichstraße. Beide Bahnhöfe verfügen über Festtreppen, Fahrtreppen und jeweils einen Aufzug.

Der Abschnitt kostet inklusive der Vorwegmaßnahmen, aller Ausbauarbeiten, der Wiederherstellung der Oberflächen sowie der Baukosten für den automatischen Fahrbetrieb rund 86 Millionen Euro. Bund und Land schießen 60 Millionen Euro dazu.

