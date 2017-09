Ab nach England: Hier gibt's die Freiflüge nach Birmingham

NÜRNBERG - Am Mittwoch, 27. September, ist es soweit: Im Nürnberger Stadtgebiet sind 50 Stoff-Flugzeuge versteckt. Wer eines findet, gewinnt ein "goldenes Ticket" - einen Hin- und Rückflug nach Birmingham. Hinweise zu den Verstecken gibt es hier.

Birmingham ist die zweitgrößte Stadt Großbritanniens. Eine Metropole, die mit ungewöhnlicher Architektur, Kultur, Shopping-Malls und einem regen Nachtleben lockt. © Christian Albrecht/Flughafen Nürnberg



Am Mittwoch, 27. September, ist ein Team der Fluglinie bmi regional und des Nürnberger Flughafens in der Innenstadt unterwegs und versteckt insgesamt 50 Fluggutscheine an fünf Orten in der Nürnberger Altstadt.Wer eines der Stoff-Flugzeuge entdeckt, gewinnt einen Gratisflug nach Birmingham.

Auf der Webseite der Fluglinie gibt es jetzt - für alle Stadtkundigen ganz und gar eindeutige - Hinweise zu den Verstecken:

So sehen die kleinen Stoff-Flugzeuge aus, die es zu finden gilt. © Flughafen Nürnberg



- Los geht es um 12.30 Uhr. Der Hinweis lautet. "Dieses Bauwerk ist benannt nach seinem Verputz und befindet sich neben dem berühmten Ehekarussell. Die Tordurchfahrt ist heute der Zugang einer bekannten U-Bahn-Station." Na, wo könnte das wohl sein?

- Auch der zweite Ort, an dem es sich um 13.30 Uhr zu sein lohnt, ist nicht schwer zu finden: "Eine der bedeutendsten Kirchen Nürnbergs und ehemals Grabstätte eines berühmten Heiligen. Die Kirche ist sehr zentral gelegen."

- Um 15 Uhr muss man nicht weit entfernt suchen. Es geht auf "eine der ältesten Brücken Nürnbergs mit Ochsenkopf. Die Brücke befindet sich neben einer beliebten Coffee House-Kette."

- Wer erst um 16 Uhr Zeit hat, muss den einzig wahren Berg Nürnbergs bezwingen, um an sein Flugticket zu kommen. Hier der Hinweis: "Das Wahrzeichen von Nürnberg beherbergt sowohl eine umfangreiche Sammlung von Waffen und Geräten als auch eine Jugendherberge."

- Erst um 17 Uhr Feierabend? Die letzte Chance auf einen Freiflug wartet im: "größten Filmkomplex in Nürnberg, der am schönen Fluss Pegnitz und in unmittelbarer Nähe zur Stadtbibliothek" liegt.

Es lohnt sich übrigens, nicht allein auf die Suche zu gehen: Pro Person kann "nicht mehr als ein Golden Ticket gefunden werden". Der letztmögliche Flugtermin ist der 30. April 2018.

Mit der Suche nach dem "goldenen Ticket" soll auf die Verbindung nach Birmingham aufmerksam gemacht werden, die aktuell zwar schon von Geschäftskunden genutzt wird, als Urlaubsziel aber noch recht unbekannt ist. Ein Kollege von den Erlanger Nachrichten hat sich schon mal in der britischen Millionenmetropole umgesehen, seinen Reisebericht gibt es hier zu lesen.

Weitere Informationen zu den Spielregeln gibt es im Internet unter flybmi.com.

Barbara Zinecker Nürnberger Nachrichten E-Mail