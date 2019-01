Abenteuer Kaiserburg

Auf den Spuren einer der bedeutsamsten Baudenkmäler Deutschlands - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was wäre die Stadt Nürnberg nur ohne ihr Herzstück. Auf einem Sandsteinrücken erbaut, erhebt sie sich stolz über den Dächern der Altstadt - die Kaiserburg.

Sie ist das Wahrzeichen Nürnbergs. Ein Besuchermagnet, der jährlich tausende Menschen aus nah und fern in den Bann zieht. Doch in erster Linie ist es ein Ort der Begegnungen und Vielfalt - von historischen Fakten, über sagenumwobene Helden, spannende Projekte bis hin zu leuchtenden Festivitäten. Ein Portrait einer mittelalterlichen Burg, dass es in dieser crossmedialen Art noch nicht gegeben hat.

