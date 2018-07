Abflug! Hochbetrieb zum Ferienstart am Airport Nürnberg

NÜRNBERG - Ab in den Süden! Mit dem bayerischen Ferienstart hat sich am Wochenende auch der Nürnberger Albrecht-Dürer-Flughafen mit Menschen gefüllt. Hektik und Stress? Fehlanzeige. Bei den meisten Fluggästen überwog die Vorfreude auf ihre Reise, etwa nach Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste.

Schlange stehen: Am Wochenende war am Nürnberger Airport Geduld gefragt. © Stefan Hippel



Mehr als 50.000 Fluggäste haben am Wochenende den Albrecht-Dürer-Flughafen Nürnberg genutzt. In den gesamten Sommerferien vom 28. Juli bis 10. September erwartet der Flughafengeschäftsführer Michael Hupe rund 778.000 Passagiere. "Über 3260 Starts sind für die Ferienzeit geplant, das sind 180 mehr als in den vergangenen großen Ferien", so Hupe. Topziele im Touristikverkehr sind Antalya (310 Abflüge), Palma de Mallorca (256 Abflüge), Heraklion (87) und das ägyptische Hurghada (66).

Die Geschichten zu den Gesichtern

Die Menschen in der langen Schlange vor der Gepäckaufgabe werden jetzt allerdings gleich in den Flieger nach Burgas in Bulgarien steigen. So wie das Ehepaar Zeug mit ihren beiden Enkelkindern aus Halle an der Saale. Marion Zeug richtet ihr Smartphone auf ihren Mann Uwe und die "Zwerge". Noch ein bisschen näher zum Opa rücken und — klick, das Erinnerungsfoto auf dem Albrecht-Dürer-Flughafen ist im Kasten. "Wir freuen uns auf die Schwarzmeerküste", sagt sie.

Das erste Stück der Reise mit dem Zug nach Nürnberg ist ge schafft. "Ich finde es gut, wenn die Kinder Zug und Flieger erleben können", sagt Opa Zeug. Die Großeltern waren schon mal in Burgas. Damals, vor der Wende. Als Bürger der DDR noch nicht zum "Klassenfeind" reisen durften. Die Zeugs sind sehr gespannt, wie sich der Ort seitdem verändert hat. Ein Abstecher in den Küstenort Nessebar ist auch eingeplant. "Die Altstadt soll so schön sein", sagt sie.

Burgas - das ist in diesem Sommer auch das Ziel der Familie Bauer aus Neustadt an der Aisch. Meter für Meter schieben sie ihre Hartschalenkoffer Richtung Ge päck annahme. Neun Tage lang werden sie bleiben und vor allem den Strand genießen. "Ich will mit meinem Sohn eine Sandburg bauen", verrät Helmut Bauer, der den sechsjährigen Philipp auf dem Arm trägt. Für sie muss es wieder der Süden sein. War es im vorigen Jahr die kroatische Adria, ist es heuer die Schwarzmeerküste.

Den gut zwei Stunden dauernden Flug und das Zimmer in einem kinderfreundlichen Ho tel haben sie ganz klassisch in einem Reisebüro gebucht. "Ein Hotel mit Angeboten für Kinder ist uns wichtig, sonst wird's dem Nachwuchs langweilig", sagt Philipps Mama, Lili Bauer. Neugierig sind die drei auf den "Goldstrand", den alle Bulgarien-Broschüren hervorheben. Er ist etwa 3,5 Kilometer lang und an manchen Stellen bis zu 100 Meter breit. Sein Name ist vermutlich auf den goldschimmernden, feinkörnigen Sand zu rückzuführen. Der fast schon an Pulver erinnernde Sand stammt von zermahlenen Muscheln.

Sand unter den Füßen wird auch Nicolaj Braun haben. Zeit? Nein, die hat er jetzt nicht mehr. Noch eine Umarmung für Mama, einen Kuss für Freundin Celine Strobel und schon ist der 26-jährige Schwabacher auf der anderen Seite der Sicherheitskontrolle. Nach Korsika geht sein Flug. "Urlaub? Nein, das ist kein reiner Urlaub, den er macht. Er ist Tauchlehrer und hat dort zu tun", sagt Nicolajs Mutter Andrea Braun. Vier Wochen wird er in Porto-Vecchio verbringen, Anfang September beginnt seine Ausbildung zum Systeminformatiker, verrät die Mama. Warum seine Freundin nicht mit im Flieger sitzt? "Geht nicht. Ich schreibe eine Klausur", so die 18-jährige Chemie-Studentin.

