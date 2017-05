Abschiebe-Blockade gewaltsam aufgelöst: Kritik von Maly

Afghane sollte aus dem Unterricht heraus abgeschoben werden - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Ein Schüler der Berufsschule am Nürnberger Stadtpark soll am Mittwochmorgen abgeschoben werden. Beamte führen ihn aus seinem Klassenzimmer heraus und bringen ihn zu einem Streifenwagen. Dann eskaliert die Situation. Jetzt kritisiert auch Nürnbergs OB Maly den Einsatz.

