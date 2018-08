Abschied aus zehn Städten: Deliveroo verlässt auch Franken

BERLIN - Der Essenlieferdienst Deliveroo zieht sich aus zehn deutschen Städten zurück. Unter anderem in Nürnberg werden die Kuriere in Kürze nicht mehr unterwegs sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Lieferdienst Deliveroo zieht sich demnächst aus Nürnberg zurück. © Susann Prautsch/dpa



Außerdem werden Essen, Dortmund, Dresden, Leipzig, Mainz, Stuttgart, Bonn, Düsseldorf und Hannover künftig nicht mehr beliefert. "Deliveroo konzentriert sich auf die Städte, in denen wir schnell expandieren", hieß es. "Wir werden in die größten deutschen Städte investieren: Berlin, München, Köln, Hamburg und Frankfurt." Man wolle dort mit mehr Fahrern und Restaurants zusammenarbeiten.

Über den Rückzug hatten zuvor das Start-up-Magazin Gründerszene.de und der Branchendienst NGIN Food gemeinsam berichtet. Demnach sind mehr als 130 Fahrer betroffen. Eine genaue Zahl zu nennen, dürfte schwierig sein: Nur wenige Fahrer sind bei Deliveroo fest angestellt. Der britische Lieferdienst konkurriert vielerorts mit anderen Diensten wie Lieferheld, Foodora und Lieferando. Der Markt gilt als umkämpft.

