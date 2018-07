Abschuss von Gänsen: Vogel wird "massiv beschimpft"

Nürnberger Bürgermeister bekräftigt: "Es wird keinen Massenabschuss geben" - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Gänse am Wöhrder See sind für den Abschuss freigegeben. Gegen die Entscheidung der Stadt formiert sich Widerstand: Der Tierschutzverein Nürnberg-Fürth greift Bürgermeister Christian Vogel an, Kritik kommt zudem von einer Online-Petition.

Christian Vogel hat die Gänse am Wöhrder See zum Abschuss freigegeben. Jetzt hagelt es ordentlich Kritik. © Günter Distler



Christian Vogel hat die Gänse am Wöhrder See zum Abschuss freigegeben. Jetzt hagelt es ordentlich Kritik. Foto: Günter Distler



Die städtische "Task Force" Gänsekot hat entschieden, dass die Vögel am Wöhrder See bejagt werden sollen. Die Wildtiere verunreinigen mit ihrem Kot die Norikusbucht und den Sandstrand - zum Missfallen der Besucher. Bürgermeister Christian Vogel wird wegen der Entscheidung nach eigenen Angaben "massiv beschimpft". Er betont: "Es wird keinen Massenabschuss geben. Wir reden hier von fallweise zwei bis drei Gänsen."

Die Tierliebhaberin Jasmin Scholz hat unter www.change.org die Online-Petition "Keine Erschießung der Wildgänse am Wöhrder See" gestartet, die binnen kurzer Zeit viele Unterstützer gefunden hat. Rund 2500 Personen haben bereits unterschrieben. Auch Stadtjäger Gert Hügel hat sich im Gespräch mit der Redaktion skeptisch gezeigt, ob der Abschuss der richtige Weg ist. Bürgermeister Vogel zeigte sich gestern über die Haltung des Stadtjägers verwundert - schließlich sei dieser bei den Besprechungen der Stadt zum Thema dabei gewesen und habe sich da nicht kritisch geäußert.

Der Tierschutzverein Nürnberg-Fürth bittet Christian Vogel in einem offenen Brief, die Entscheidung zu überdenken. Der geschäftsführende Vorstand Marcus König: "Das Problem ist, wie so oft, der Mensch - ein Fütterungsverbot und das Anbieten einer alternativen Futterstelle wird die Gänse vermutlich dazu bewegen, sich einen anderen Platz am Wöhrder See zu suchen."

Wie stehen Sie zu dem Thema? Wir wollen Ihre Meinung wissen - und haben dafür extra ein Leserforum eingerichtet. Eine Auswahl der Kommentare landen in den gedruckten Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung.