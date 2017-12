Action-Kracher auf dem Sofa: "Macho Man 2" jetzt auf DVD

NÜRNBERG - Der Film hatte im Herbst in Nürnberg für Furore gesorgt. Wer es damals aber nicht ins Kino geschafft hat, bekommt jetzt eine neue Chance, den Film zu sehen. "Macho Man 2" gibt es jetzt schließlich auch auf DVD.

Peter Althof und Diana Herold sind das Traumpaar aus "Macho Man 2". Wer den Streifen im Kino verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Chance, ihn zu sehen. © Foto: Davide Grisolia Films



Ende September war vor dem Cinecittà der Teufel los. Draußen parkten Nobelkarossen, der rote Teppich wurde ausgerollt. Der Grund dafür: eine große Premiere. "Macho Man 2" stand auf dem Programm – und damit die Fortsetzung des bis dahin einzigen in Nürnberg gedrehten Actionfilms. Und der hat in der Stadt unbestritten Kult-Status erreicht. Jedes Jahr läuft der Streifen von 1985 beim SommerNachtFilmFestival, jedes Jahr ist die Veranstaltung ausverkauft. Kein Wunder also, dass bei der Premiere der Fortsetzung etliche Schaulustige vor dem roten Teppich warteten.

Bilderstrecke zum Thema Promis und Boxlegenden: So lief die Premiere von Macho Man 2 Glitzerkleider und viele geballte Fäuste gab es für die Schaulustigen bei der Premiere von Macho Man 2 am Mittwochabend im Nürnberger Cincecittà zu sehen. Ein gut gelaunter Peter Althof kam im schicken Anzug und pries das neue Action-Aushängeschild als Film mit "fränkischem Gelaber und leichtem Sex" an.



Die Promis im Film? Peter Althof natürlich. Daneben Diana Herold (Bullyparade), René Weller, Tatort-Schauspieler Andreas Leopold Schadt und Bembers – sogar Pucki von den Ice Tigers darf mitspielen. Und die meisten kamen natürlich auch zur Premiere vorbei.

Den Film – es geht um die Organmafia, die in Nürnberg strandet – fanden die Zuschauer übrigens fast schon überraschend gut. Es gibt jede Menge Krach und fliegende Fäuste. Und was für das Herz ist natürlich auch dabei. Althof hat nach eigenen Angaben sogar ein paar Schauspielstunden genommen.

Im Cinecittà lief der Streifen wochenlang, später auch in der Meisengeige und in einigen Kinos im Umland. Wie es sich für einen anständigen Kinofilm gehört, kann man "Macho Man 2" ein paar Wochen später aber auch daheim anschauen – auf DVD. Die ist jetzt nämlich in einer Erstauflage von 1000 Stück erschienen – bestellen kann man ihn online auf der Seite mamafilm.de.

