Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem November 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Bald ist es wieder so weit: Am 30. November wird der Nürnberger Christkindlesmarkt 2018 wieder feierlich eröffnet. Die Aufarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Besondere: Die Budenstadt wird so hell wie nie erstrahlen. Mehr Lichter und Girlanden schmücken den Hauptmarkt.