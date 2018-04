Adeliger Unternehmersohn wurde zum Drogenschmuggler

Im Amtsgericht erzählte der 29-Jährige von seiner Idee für ein Massage-Business

NÜRNBERG - Er trägt einen großen Namen – doch vor dem Amtsgericht muss ein 29-jähriger Adelsspross zugeben, dass er für ein paar Tausend Euro zum Drogen-Schmuggler wurde. Dafür gibt er seine ganz persönliche Erklärung ab.

Der junge Mann besitzt gleich drei Vornamen und einen Adelstitel, seine Vorfahren gehören zu einer der bedeutendsten deutschen Unternehmerfamilien – doch dieser Mann, der im blauen Anzug vor dem Amtsgericht Platz nehmen muss, wollte sich vor zwei bis drei Jahren ohne die Unterstützung seiner Familie selbstständig machen.

"Mir schwebte mein eigenes Massage-Business vor", schildert er mit leiser Stimme vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts. Da sei ihm das Angebot, als Drogenkurier 2500 Euro zu verdienen, gerade recht gekommen, ein Business-Plan will finanziert werden. Im Sommer 2015 lernte er einen guten Freund seines Cousins kennen – und dieser besagte gute Freund imponierte sichtlich. Er brachte als Gastgeschenk Marihuana mit, für eine Kurierfahrt von Spanien nach Deutschland soll er erst 2500 Euro geboten haben, schließlich standen 5000 Euro im Raum.

Von Erinnerungslücken geplagt

Heute plagen diesen guten Freund Erinnerungslücken: Vor mehreren Monaten hatte er selbst eine dicke Anklage wegen mehrerer Drogendelikte am Hals. Damals gab er den auskunftsfreudigen Kronzeugen und half der Polizei bei den Ermittlungen. Man kann auch sagen, er verpfiff seine früheren Kunden und Kuriere, um selbst von Strafrabatt zu profitieren – die Vollstreckung seiner Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Zehn Kilo Marihuana nach Deutschland gekarrt

Nun, als Zeuge vor dem Amtsgericht, erinnert er sich nicht mehr, ob er dem Adelsspross für die Kurierdienste Geld bot; der Angeklagte selbst sagt, er sei damals mit 500 Gramm Marihuana als Lohn zufrieden gewesen. Dafür karrte er am 16. Dezember 2015 zehn Kilo Marihuana, versteckt in der Reserveradmulde eines Chrysler, von Spanien nach Deutschland – die unerlaubte Einfuhr bringt ihm nun drei Jahre Freiheitsstrafe ein; er wird in eine Entziehungsanstalt eingewiesen, denn den Mann plagt die Drogensucht bereits seit Jahren. Eine seiner Erklärungen: Er habe in Holland, bekannt für tolerante Drogenpolitik, studiert.

Ulrike Löw