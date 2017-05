Früher lagerten hier tonnenweise Mehl, Nudeln und Co., heute beherbergt das frühere Lebensmittellager am Schleifweg die reformpädagogische Adolf-Reichwein-Realschule. 330 Schülerinnen und Schüler lernen hier ganztags — und freuen sich über das ungewöhnliche Ambiente. Im Keller ist davon jedoch nicht so viel zu sehen. © Ralf Rödel