AEG: Künstler reagieren gelassen auf TechFak-Aus

NÜRNBERG - Die Sache ist geplatzt, das Aus für die Uni-Ableger Auf AEG hat viel Aufregung verursacht. Gelassen reagieren dagegen Künstler, Handwerker und Medienschaffende auf die neue Lage.

Der Uni-Traum auf dem AEG-Gelände ist geplatzt. Die dort ansässigen Mieter reagieren jedoch ziemlich gelassen auf die neue Situation. © oh



Der Uni-Traum auf dem AEG-Gelände ist geplatzt. Die dort ansässigen Mieter reagieren jedoch ziemlich gelassen auf die neue Situation. © oh



Der Maler Andreas Oehlert bereitet gerade sein nächstes Aquarellbild vor. Dass 2013 drei CSU-Minister verkündeten, genau hier, wo er seine Farben mischt, werde ein neues Wissenschaftsquartier entstehen, ist ihm nicht sehr unter die Haut gegangen. Auch dass es jetzt anders kommt, regt Oehlert nicht auf.

In dem ehemaligen Verwaltungsbau nördlich der Muggenhofer Straße, in dem sich über 50 Künstler(innen) eingemietet haben, ist man Ungewissheit gewohnt. Nur die Vorstellung, dass wegen der Uni-Pläne womöglich alle auf einmal vertrieben und sich bei der Ateliersuche Konkurrenz machen würden, hat manchen nervös gemacht. Doch drei Jahre sind eine lange Zeit, so recht mochten die Kreativen nicht mehr glauben an die Pläne des Freistaats.

"Eine Supernachricht", sagt immerhin Axel Gehrke, der seit sieben Jahren hier malt. Sein Atelier-Nachbar Dashdemed Sampil, seit 2008 im Haus, arbeitet gerade mit dem Tuschestift an einem Großformat. Die Miete sei schwer in Ordnung, es sei nicht leicht, als Künstler etwas Bezahlbares zu finden. Sie wollen gerne bleiben.

In einer langgestreckten Halle zu Füßen des Komplexes residiert der erste Mieter, der bereits ein Jahr nach der Schließung des AEG-Werkes 2007 einzog: der Metallbauer Marc Robrock. Er habe überhaupt nicht gebibbert, so eine Uni-Planung dauere doch ewig. Und an die Ewigkeit glaube hier keiner.

Ein paar Türen weiter lehnen polierte Natursteinscheiben in allen Formaten und Farben an den Wänden. Ob er die Luft angehalten habe, als die Ideen für 2030 verkündet wurden, verneint Andreas Moll von der Natursteingalerie. Das hier sei auf Zeit, auch wenn er auf eine sehr lange Zeit hoffe. "Wegen der Zukunft mach’ ich mir nicht die Nerven kaputt."

Während die Mieter eines anderen, nicht renovierten Baus jenseits der Muggenhofer Straße auf die Absage des Freistaats ähnlich fatalistisch reagieren, findet sich am Ende einer, den die Neuigkeiten traurig gemacht hat.

3000 Studenten als neue Kunden, das hätte Matthias Heyder von der Kaffeerösterei Rösttrommel toll gefunden. Auch wenn das erst in einigen Jahren wahr geworden wäre. Er hat in seiner renovierten Halle 2016 etwa 50 Tonnen Kaffee veredelt. Wäre zugunsten neuer Fakultäten abgerissen oder renoviert worden, ihn hätte das nicht tangiert. Er und seine Kompagnons haben einen langfristigen Mietvertrag.

Claudine Stauber

