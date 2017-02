AfD auch im Nürnberger Maritim-Hotel nicht erwünscht

Noch keine Anfrage der Partei für das Haus am Frauentorgraben eingegangen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Maritim-Hotel will der AfD künftig keine Tagungsräume mehr zur Verfügung stellen - man will sich von deren Gesinnung deutlich distanzieren. Die übrigen Hotels und Gaststätten legen sich in dieser Frage weiterhin nicht fest.

Die Spitze der Maritim-Hotelkette hat entschieden: In ihren Häusern werden künftig AfD-Tagungen mehr stattfinden. © Maritim Nürnberg



Nach Protesten gegen den bevorstehenden Bundesparteitag der rechtspopulistischen Partei im Kölner Maritim-Hotel entschied die Hauptverwaltung der Hotelkette, in ihren Häusern AfD-Veranstaltungen nicht mehr zuzulassen. Mit diesem Schritt wolle man sich "deutlich von der aktuellen politischen Ausrichtung und Gesinnung der AfD distanzieren".

In Nürnberg, wo die AfD teils extrem rechts auftritt, hatte sich die Frage bislang für das Maritim-Hotel am Frauentorgraben allerdings gar nicht gestellt. "Die AfD ist noch nicht bei uns im Haus gewesen", sagte der stellvertretende Direktor, Jan Grunder. Für den Fall einer Buchungsanfrage hätte das Hotel sowieso "sicher Rücksprache mit der Geschäftsführung gehalten". In Nürnberger Hotels und Gaststätten gibt es keinen einheitlichen Kurs bei Anfragen von politisch umstrittenen Kunden. "Das muss nach wie vor jedes unserer Mitglieder für sich selbst entscheiden", sagte Stefan Rottner, Kreisvorsitzender im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, der NZ.

Der Verband wolle keine Vorgaben machen. "Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand." Bei der Nürnberger AfD ist das bisher ohnehin eine eher hypothetische Frage. Abgesehen von einer Party in der Lederer-Brauerei 2015 präsentierte sich die Partei bisher im öffentlichen Raum oder in der städtischen Meistersingerhalle – in letzter Zeit jedoch nicht in Gaststätten. Vor wenigen Tagen gab es viel Wirbel um die Nürnberger AfD, da Parteimitglied Elena Roon in einer internen WhatsApp-Gruppe ein Bilder von Adolf Hitler verschickt hatte.

isa/dpa

