Das Antifaschistische Aktionsbündnis Nürnberg und einige andere Gruppierungen demonstrierten am Samstag gegen den umstrittenen Auftritt des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland in der Nürnberger Meistersingerhalle. Der Zug formierte sich am Nelson-Mandela-Platz und marschierte im Beisein eines großen Polizeiaufgebots Richtung Schultheißallee. Zwischenzeitlich kam es dort zu Problemen, die Straßenbahnlinien 6 und 9 konnten wegen Personen im Gleis zeitweise nicht fahren. © Horst Linke