Aggressiver Dieb greift Ladendetektiv in Nürnberg an

Er trat auch nach Polizisten - jetzt sitzt er in Untersuchungshaft - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Ausgerechnet in der Polizeiwache hat ein mutmaßlicher Ladendieb versucht, einen Ladendetektiv anzugreifen. Polizeibeamte überwältigten den 44-Jährigen am Donnerstag. Er kam in die JVA, weil gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag.

In einem Verbrauchermarkt am Plärrer hatte der Tatverdächtige laut Polizei kurz nach 13 Uhr eine Flasche Wodka gestohlen. Eine Streifenbesatzung brachte den Mann zur Inspektion Mitte. Dort begegnete er dem Ladendetektiv, der ihn zuvor bei dem Diebstahl ertappt hatte, und versuchte, den Detektiv anzugreifen. Die Beamten stoppten den renitenten Mann, der den Angaben zufolge nach einem der Polizisten trat.

Bei der Überprüfung zeigte sich, dass der Verbrauchermarkt dem 44-Jährigen bereits Hausverbot erteilt hatte. Zudem lag gegen ihn aus einem anderen Verfahren ein Haftbefehl vor. Jetzt muss er sich erneut vor dem Kadi verantworten: wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, versuchter Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

tig