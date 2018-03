Aggressiver Mann drohte Polizei mit Pinkel-Attacke

Auch die Zelle fiel seinem Drang zum Opfer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochabend musste sich eine Streife mit einem aggressiven betrunkenen Mann herumschlagen. Er beleidigte die Beamten und sollte daraufhin festgenommen werden, doch er drohte mit seiner größten Waffe...

Am Mittwoch gegen 21.45 wurde eine Streife zum U-Bahnhof Langwasser-Süd gerufen. Ein Mann soll sich dort aggressiv und ungebührlich verhalten haben. Die Beamten wollten den betrunkenen 33-Jährigen daraufhin kontrollieren, als dieser beleidigend wurde.

Die Polizisten kündigten ihm die Festnahme an - da zog der Mann sein Glied aus der Hose und drohte den Beamten damit sie "anzupinkeln". Der Mann wurde, da er sich immer noch nicht freiwillig abführen ließ, unter Zwang in eine Zelle gesperrt. In diese, und die Richtung der Beamten, urinierte er daraufhin absichtlich.

Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

