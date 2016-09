Airport Nürnberg will im nächsten Jahr richtig abheben

Geschäftsführer Hupe hofft auf einen Wachstumsschub für die Wintersaison - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nürnberger Albrecht-Dürer-Flughafen hat das Tal der Tränen verlassen und rechnet für 2017 wieder mit deutlich über vier Millionen Passagieren. Warum der Airport nun auf einen Wachstumsschub hofft.

Raus aus dem Tal der Tränen: Nürnbergs Flughafen. © Ralf Rödel



Raus aus dem Tal der Tränen: Nürnbergs Flughafen. Foto: Ralf Rödel



Der Grund: Fluggesellschaften wie Ryanair, Germania und Wizz Air werden etliche attraktive Flugziele neu ins Programm nehmen. Mit den Zielen Belgrad, Manchester, Budapest, Mailand, Malta, Rom, Zypern, Island und die Kanaren erhofft sich Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe einen Wachstumsschub für die anstehende Wintersaison und für das ganze nächste Jahr. "Es werden deutlich über vier Millionen Passagiere sein", sagte Hupe bei einer Zwischenbilanz im Nürnberger Stadtrat. In vier bis fünf Jahren sollen es sogar viereinhalb Millionen sein.

In diesem Jahr rechnet der Geschäftsführer mit knapp 3,5 Millionen Passagieren, rund 100.000 mehr als 2015. Schon damals waren in dieser Zahl keine Umsteigepassagiere mehr von Air Berlin enthalten. Durch das Flugkreuz der Air Berlin wurden zuvor über Jahre hinweg die Passagierzahlen am Nürnberger Flughafen nach oben getrieben. Zu erheblichen Turbulenzen kam es bei der Flughafengesellschaft, als es bei Air Berlin kriselte, und der Airport aufgrund seiner schlechten Finanzausstattung nur noch schwer seine Kredite finanzieren konnte.

Mit finanzieller Hilfe von Stadt und Land konnte Hupe seinen Sanierungsauftrag offenbar erfolgreich erfüllen: "Wir haben es geschafft." Deshalb erhielt er für seinen Zwischenbericht auch viel Lob von den Vertretern der Parteien. Der Umsatz wird 2016 wieder deutlich über 90 Millionen Euro liegen. Schon 2015 erreichte der Flughafen die Schwarze Null. Hupes Strategie, Fluggesellschaften, die es in München und Frankfurt schwer haben, zu umwerben und auf den guten Service in Nürnberg hinzuweisen geht offenbar auf, was an den neuen Flugzielen deutlich wird. Die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Firmen, deren Mitarbeiter viel fliegen, zahlt sich auch aus.

Angesichts der steigenden Passagierzahlen kündigte Hupe den Bau eines neuen Parkhauses in den nächsten vier Jahren an. Er forderte auch, dass es zu einer zweiten Straßenanbindung für den Flughafen kommt. Für den Bau eines Kongresszentrums mit Hotel werden weiter Investoren gesucht, so der Geschäftsführer. Das hatten die Freien Wähler wissen wollen.

André Fischer