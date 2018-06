Aktion gegen dreckige Energie

Naturschützer fordern den sofortigen "Kohle-Ausstieg" - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Mit einer Aktion vor der Lorenzkirche haben Nürnberger Naturschützer für einen raschen Kohle-Ausstieg demonstriert.

Hände weg von Kohle: Das forderten in einer gemeinsamen Aktion von Bund Naturschutz, den Naturfreunden, Greenpeace und Campact mehrere Demonstranten vor der Lorenzkirche. © Günter Distler



Nur weil der Atomausstieg läuft, stehen die Zeichen längst nicht auf Grün für die Umwelt. Während die Nukleartechnik nämlich auf dem Rückzug ist, pusten rund 150 Kohlekraftwerke in Deutschland weiter Abgase in die Luft. Mit einer bundesweiten Aktion in 40 Städten forderten Umweltschützer die Abschaltung der Dreckschleudern, die sie für mehrere Tausend Todesfälle im Jahr verantwortlich machen.

Auch in Nürnberg hatten Greenpeace, der Bund Naturschutz, der Verband Naturfreunde und Campact zu einer Anti-Kohle-Demo vor der Lorenzkirche aufgerufen, bei der mit pechschwarzen Handabdrücken ein rascher Ausstieg aus der vor allem in Nordrhein-Westfalen und Ostdeutschland verbreiteten Energie-Gewinnung mittels Kohle gefordert wurde. Besonders die Braunkohle steht in der Kritik, wie Brigitta Meier erläuterte. Der energetisch vergleichsweise minderwertige Brennstoff verursache nicht nur besonders viel CO2, Schadstoffe und Feinstaub. Seine Förderung im Tagebau zerstöre auch ganze Landstriche und auch Dörfer.

Kohlebefürwortern, die mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Versorgunsgsicherheit argumentieren, hält sie entgegen, dass sie dieselben Argumente ins Feld führen wie einst die Atomindustrie. Doch regenerative Energie wie Wind- und Solarstrom könne problemlos den Bedarf decken. Allenfalls zur Unterstützung -etwa bei Produktionsflauten in der Nacht oder zu Spitzenlastzeiten- müssten sie durch Gaskraftwerke gestützt werden. Deren Leistung wiederum sei nicht nur besser kurzfristig regulierbar, sondern sie produzierten auch deutlich weniger Schadstoffe als Kohlekraftwerke.

Und das Geld, das die Betreiber der Kohlekraftwerke heute noch einstecken, so Brigitta Meier, sollte man doch lieber den betroffenen Menschen geben. Mit den Mitteln, ist sie sicher, ließe sich ein sozialverträglicher Ausstieg aus der Braunkohle finanzieren, so wie er bei den Steinkohle-Zechen bereits seit einigen Jahren läuft.

