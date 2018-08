Aktion Türöffner: Exklusive Blicke vom Fernmeldeturm

NÜRNBERG - Die Lokalredaktion öffnet in den Sommerferien für ihre Leserinnen und Leser ganz besondere Türen. Durch die Eingangstür des Nürnberger Fernmeldeturms wären gern 750 Teilnehmer unserer Verlosungsaktion gegangen, nur sechs haben es schließlich in die Höhe geschafft.

Auf 211 Metern Höhe heißt es: Draufhalten auf das schöne Nürnberg. Die NN-Leser folgen der Devise genauso wie Lea Borgers von der Deutschen Funkturm (3.v.re.).



"Das ist schon ein richtig schönes Erlebnis, hier oben auf dem Fernmeldeturm zu stehen", sagt Manfred Hertlein mit typisch fränkischem Understatement. Ende der 1980er Jahre speiste er mit seiner Frau und den zwei kleinen Söhnen im Drehrestaurant. Damals gab es dort noch Kaffee und Torte, 1992 war dann Schluss mit der Gastronomie auf 189 Metern Höhe. 180.000 Bewirtungsgäste pro Jahr waren nicht rentabel, ab 190.000 hätte sich das Essensgeschäft gelohnt, rechnete man damals.

Jetzt, 30 Jahre später, kommen bei Hertlein die Erinnerungen hoch. Wie toll war es doch, im Drehrestaurant innerhalb von einer Stunde den Söhnen ganz Nürnberg von oben zeigen zu können. Ganz entspannt am Kaffeetisch. "Ein Besuch des Fernmeldeturms stand damals auf einer Stufe mit einem Besuch im Tiergarten oder im Verkehrsmuseum, das war ein echtes Highlight."

Dirk Zinn hat die Schlüsselgewalt im Nürnberger "Ei" in Schweinau. Er kennt ihn vielleicht nicht wie seine Westentasche, aber wohl besser als jeder andere. Weshalb er bestens dafür geeignet ist, die Fragen der NN-Leserinnen und Leser zu beantworten. Und im Aufenthaltsgeschoss auf 193 Metern kann er allen den langjährigen, gefiederten Mieter des "Eis" präsentieren: einen Wanderfalken, der entspannt von seinem Wohnzimmer im Freien über die Stadt blickt.

Für das Fernsehen wichtig

Zinn, der Nachrichtentechniker, hält für die Deutsche Funkturm die Sendeanlagen in Schuss. Privatfernsehen und die Programme der Öffentlich-Rechtlichen werden von hier gesendet, digitales Radio ebenso. Für die Deutsche Funkturm sind die Fernmeldetürme vor allem eines — technisch Anlagen, die sie vermieten. Aber immer stärker rücken die schlanken Türme — der in Nürnberg ist das höchste Bauwerk in Bayern — auch als geliebte Wahrzeichen in den Mittelpunkt des Unternehmens, sagt Sprecherin Lea Borgers.

Die Nürnberger lieben ihr "Ei" bekanntlich von Herzen. Karin Köchel hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen: Die Firma ihres Mannes hat Ende der 70er Jahre den roten Teppichboden im Drehrestaurant verlegt. 60 827 D-Mark waren für Legeware und Handwerker fällig. Köchel, die 1991 – wie konnte es anders sein – auch ihren 50. Geburtstag mit 60 Gästen im Drehrestaurant feierte, freut sich, als sie im ansonsten betonkahlen Drehrestaurant einen 20 mal zehn Zentimeter kleinen Rest des roten Teppichs entdeckt. Etwas vom Original bewahre sie auch noch daheim auf, sagt sie.

Noch weiter oben auf der Technikplattform, auf der es gestern fast windstill war, was laut Dirk Zinn selten vorkommt, umweht Karin Köchel ein Gefühl von Glück, als sie ihr Haus in Stein in der Ferne entdeckt. Oder wie es NN-Leser Heinrich Frank ausdrückt, der seit 1978 in Nürnberg lebt, es bis gestern aber nie auf den Fernmeldeturm geschafft hat: "Hier oben zu stehen, ist ein echtes Erlebnis."

