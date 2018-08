Aktivisten fordern: "Nürnberg soll tierversuchsfrei bleiben"

NÜRNBERG - Nachdem die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Nürnberg ihren Antrag für die erste Tierversuchsreihe bei der Regierung von Unterfranken eingereicht hat, machen Tierschützer dagegen mobil.

Am häufigsten wird mit Mäusen experimentiert - auch am Nürnberger Nordklinikum sollen Versuche an 100 Mäusen und 20 Ratten stattfinden. Details, wie genau die Versuche ablaufen, werden nicht bekannt gegeben. © Foto: Jan-Peter Kasper/dpa



"Nürnberg ist seit Jahrzehnten tierversuchsfrei. Unser Wunsch ist es, dass es auch so bleibt — und auf alternative Forschungsmethoden gesetzt wird", betont Simon Fischer, Sprecher der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern. Denn: "Tierversuche sind nicht nur unethisch, sondern wissenschaftlich fragwürdig. Wir werden daher von Biologen und Ärzten des Vereins Ärzte gegen Tierversuche unterstützt." Auch Mediziner des Nordklinikums sehen die geplanten Versuche an Mäusen und Ratten kritisch.

Wie berichtet, wurde das Tierversuchslabor der Paracelsus Universität am Nordklinikum vom städtischen Ordnungsamt genehmigt. Hier sollen mehrere Forschungsprojekte laufen. Die ursprüngliche Intention, hier Forschung zu künstlichen Sehnen und Knorpeln zu betreiben, ist noch aufgeschoben. Der entsprechende Antrag sei noch in Arbeit, informiert Klinikums-Pressesprecher Bernd Siegler. Die erste Versuchsreihe steht vielmehr unter der Fragestellung: "Kann Vitamin K2, ein Inhibitor der vaskulären neointimalen Hyperplasie und Verkalkung, für die Behandlung von Vaskulopathien bei Diabetespatienten genutzt werden?" Was heißt: Wirkt sich Vitamin K 2 günstig für eine Gefäßneubildung bei vorhandener Diabetes aus?, übersetzt der Klinikumssprecher.

Haltung von Mäusen und Ratten genehmigt

Zu den Details der Experimente, etwa wie lange die Tiere leben oder wie genau die Versuche ablaufen, möchte sich das Klinikum nicht äußern. Siegler dazu: "Tierversuchsanträge und Details geplanter Forschungsvorhaben werden üblicherweise sowohl durch Forschende, Tierschutzbeauftragte wie auch Behörden vertraulich behandelt und nicht öffentlich diskutiert." Auch macht er keine Angaben darüber, wie viele Tiere für die erste Versuchsreihe benötigt werden. Genehmigt ist die Haltung von 100 Mäusen und 20 Ratten.

Seit 2017 laufen massive Proteste gegen die geplanten Versuche. Mittlerweile haben rund 60.000 Menschen eine Online-Petition unterzeichnet, damit das Klinikum Nord und die Universität die Pläne noch einmal überdenken.

Protestaktionen gehen weiter

Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern appelliert nun an die Verantwortlichen der Regierung von Unterfranken, die das Tierversuchsvorhaben prüfen, dies besonders genau und mit Einbezug von Tierschutzexperten zu tun. Sollte es tatsächlich zu den ersten Versuchen am Nordklinikum kommen, wird es in Nürnberg erneut große Demonstrationen von verschiedenen Organisationen geben, kündigt Simon Fischer an. Auch rechtliche Schritte werden derzeit geprüft.

CLAUDIA BEYER