Aktivspielplatz in Steinbühl als Treff von Drogensüchtigen

Hilferuf der Mitarbeiter: Immer wieder wurde Spritzbesteck gefunden

NÜRNBERG - Der Aktivspielplatz Tunnelstraße in Steinbühl ist bei Kindern sehr beliebt. Doch zu letzt wurde das Spielgelände in den Abendstunden immer wieder von Drogenabhängigen als Treff genutzt.

Kinder entdeckten Spritzbesteck von Drogenabhängigen auf dem Aktivspielplatz Tunnelstraße in Steinbühl. Eine Sicherheitswacht überprüft den Spielplatz nun regelmäßig in den Abendstunden. © Michael Matejka



Zur Tunnelstraße hin ist der Aktivspielplatz kaum einsehbar, dichtes Grün wuchert am Zaun, der an einer Stelle ein großes Loch aufweist. An der Schloßäckerstraße zeigt er sich offener, ein buntes Mosaik ziert den Eingangsbereich. Ein paar Tauben picken auf dem Boden herum, Abfall liegt im Gebüsch - vor allem Zigarettenschachteln, Wein- und kleine Schnapsflaschen. Der Hausmeister räumt gerade auf und vertreibt durch seine pure Anwesenheit zwei junge Männer in dunklen Kapuzenshirts vom Gelände. Nach seinem Kontrollgang berichtet er: "Es ist alles sauber."

Vor wenigen Monaten sah es hier noch anders aus. Kinder entdeckten gebrauchte Spritzbestecke. Die Mitarbeiter wurden rasch auf das Problem aufmerksam, immer wieder fanden sie Spritzen, vor allem in den Holzhütten. Sie wandten sich ans Jugendamt. Schnell war klar: "Drogenabhängige nutzen das Spielgelände nach den Öffnungszeiten als Treff, um hier in Ruhe zu konsumieren", sagt Norbert Kays, Suchtbeauftragter der Stadt. Er lud Ende Juni zu einem runden Tisch ins Aki-Gebäude ein - mit dem Träger, dem Team, Vertretern des Jugendamts und der Drogenhilfe sowie der zuständigen Polizeiinspektion Süd. Diese beauftragte die Sicherheitswacht, hier regelmäßig in den Abendstunden vorbeizuschauen. Seitdem habe sich die Situation verbessert, weiß Kays.

Passende Plätze fehlen

Das eigentliche Problem sei jedoch, fährt er fort, "dass für die Drogenabhängigen passende Plätze in der Stadt fehlen, es eben keinen offiziellen Drogenkonsumraum gibt, der ja einheitlich von der Szene gewünscht wird". Die Stadt hat mit verschiedenen Maßnahmen die Drogenszene rund um den Nürnberger Hauptbahnhof vertrieben, jetzt dienen Wohnungen oder Parkhäuser vermehrt als Treffpunkte, sagt Kays. Und gelegentlich eben auch Spielplätze.

Er betont: "Es gibt zwei Sichtweisen. Zum einen ist jetzt die Königstorpassage sauber, auf der anderen Seite beklagt die Drogenhilfe, dass sie die Szene nicht mehr so komprimiert antrifft. Die Streetworker haben weniger Kontakt." Er bedauert das, "da so die Zielgruppe für die Hilfsangebote schwerer erreichbar ist".

