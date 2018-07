"Akwaba": Die zehnten Nürnberger Afrikatage starten

Vielfalt des Kontinents im Mittelpunkt — Schwerpunktthema Jugend - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Jugend steht dieses Mal im Mittelpunkt: Am 13. Juli werden die zehnten Afrikatage eröffnet. Auch dieses Mal heißt das Motto wieder "Akwaba" – Willkommen.

„Visionen aus Stein“ heißt die Ausstellung mit Skulpturen von Künstlern aus Simbabwe, die anlässlich des zehnten Jubiläums der Afrikatage zu sehen ist. Edmore Sango ist mit seinem Werk „Happiness“ dabei. © Foto: Roland Fengler



„Visionen aus Stein“ heißt die Ausstellung mit Skulpturen von Künstlern aus Simbabwe, die anlässlich des zehnten Jubiläums der Afrikatage zu sehen ist. Edmore Sango ist mit seinem Werk „Happiness“ dabei. Foto: Foto: Roland Fengler



Die Nürnberger Band Taxi Brousse um die aus Kamerun stammende Sängerin Marie-Noelle Atangana bestreitet das Abschlusskonzert. © F.: Matthias Ziegler/PR



Die Nürnberger Band Taxi Brousse um die aus Kamerun stammende Sängerin Marie-Noelle Atangana bestreitet das Abschlusskonzert. Foto: F.: Matthias Ziegler/PR



Kunst, Musik, Film, Tanz, Kulinarisches – klar, dass es das alles gibt bei "Akwaba". Doch die von der Nürnberger Initiative für Afrika (NifA, ein Netzwerk aus Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen) organisierten Afrikatage wollen mehr bieten als das: Nämlich Raum, sich politisch, wirtschaftlich und kulturell mit dem Kontinent und seinen Bewohnern auseinander zu setzen. Mit dem Ziel, Vorurteile aufzubrechen und mit Stereotypen aufzuräumen. Denn Afrika ist alles andere als homogen.

Zwei Wochen lang, vom 13. bis 25. Juli, wird diese Vielfalt an verschiedenen Orten thematisiert und gefeiert. Die Eröffnung am 13. Juli geht im Innenhof des Caritas-Pirckheimer-Hauses über die Bühne, wo die NifA ihren Sitz hat. Im Anschluss ans Konzert geht es gleich um den diesjährigen Schwerpunkt: "Perspektiven für die Jugend Afrikas – was ist notwendig?" wird bei einem Vortrag mit Diskussion gefragt.

Ein hochaktuelles Thema, schließlich geht es dabei auch um die Bekämpfung von Fluchtursachen. "60 bis 70 Prozent der Menschen in Afrika sind unter 25 Jahre alt", sagt NifA-Sprecher Abdoulaye Diallo. Zwar herrsche in vielen afrikanischen Ländern Perspektivlosigkeit, weshalb gerade junge Menschen sich auf den Weg nach Europa machten. Aber: "Es gibt auch Chancen", betont Diallo, der in Guinea geboren ist. (Aus-)Bildung sei der Schlüssel zu allem, aber auch fairer Handel und die Bekämpfung der Korruption. "Dass das funktioniert, sieht man aktuell etwa am Beispiel Ruanda."

Ergänzt wird das Thema am 19. Juli mit "Herausforderungen für afrikanische Jugendliche in Deutschland", einem Vortrag mit Diskussion im Naturhistorischen Museum Nürnberg. Mit jungen Frauen und Männern aus Deutschland und Afrika kann man außerdem am 17. Juli ins Gespräch kommen: Die Teilnehmer an Austauschprogrammen berichten, was sie auf dem jeweils anderen Kontinent erlebt und gelernt haben.

Ein steht fest: Visionen sind gefragt, wenn es um Europa und Afrika geht.Übrigens auch solche aus Stein: Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums von "Akwaba" ist bis Ende Juli im Innenhof des Caritas-Pirckheimer-Hauses eine Auswahl zeitgenössischer Steinplastiken aus Simbabwe zu sehen.

www.nifa-bayern.de

Auszug aus dem Programm:

13. Juli: Eröffnung mit Konzert von Young Lions & Cuba Connection um 18.30 Uhr, anschließend Vortrag im Caritas-Pirckheimer Haus (Königstraße 64). Eintritt frei.

14. Juli: Open-Air-Kino "Price of Love" um 21.30 Uhr in der Desirena (Brückenstraße 23).

21. Juli: "Ich bin du", Tanztheater mit Jugendlichen, 19 Uhr, Caritas-Pirckheimer-Haus, Eintritt frei.

22. Juli: Afrika-Aktionstag, die Nürnberger Initiative für Afrika stellt sich vor, 14 bis 18 Uhr, Villa Leon (Philipp-Koerber-Weg 1), mit Mitmachparcours und afrikanischen Spezialitäten, Eintritt frei

24. Juli: Kochen mit Louisa, Köstlichkeiten der Küche Togos, 19 Uhr, Kulturladen Zeltnerschloss (Gleißhammerstraße 6).

25. Juli: Abschlusskonzert mit der Nürnberger Band Taxi Brousse, 20 Uhr, Villa Leon.

SUSANNE HELMER anz