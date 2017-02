Alarm am Hafen: Feuer bei Recyclingfirma in Nürnberg

NÜRNBERG - Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes im Nürnberger Hafengebiet ist am Samstag Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet.

Mit Hilfe eines Baggers durchpflügten die Einsatzkräfte den Schrott, um nach Glutnestern zu suchen. © ToMa



Auf dem Gelände einer Recyclingfirma am Nürnberger Hafen ist am Samstag gegen 17 Uhr Feuer ausgebrochen. In einer Erstmeldung berichtete die Polizei von einem Lagerhallenbrand. Als die Feuerwehr jedoch am Hafen eintraf, bestätigte sich diese Befürchtung nicht. Lediglich ein Schrotthaufen war in Brand geraten.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Weil eine Wärmebildkamera immer noch Glutnester unter dem Müll anzeigte, zog sich der Einsatz der Berufsfeuerwehr noch mehrere Stunden hin. Ein Baggerfahrer der Firma wurde hinzugezogen, um den Müllhaufen umzugraben und die Brandnester auszuheben. Die Feuerwehr löschte den Schrott mit Schaum ab.

