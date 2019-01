Zwei schneereiche Tage haben Nürnberg in eine Winterlandschaft verwandelt. Rund um den Wöhrder See wirkt die weiße Pracht besonders romantisch. Ein Streifzug in Bildern!

"Die Leute lernt man am besten kennen, wenn man sie beim Essen trifft" - und genau dabei hat Michael Köllner, Trainer des 1. FC Nürnberg, am Dienstag in der Vesperkirche besonders viele Menschen kennengelernt. Der Club-Coach sah es als Selbstverständlichkeit an und half mit, Mahlzeiten zu verteilen.