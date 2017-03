Albtraum mit Messie-Mieter: Ist Kündigung rechtens?

Wohnung war stark verschmutzt, voller Stockflecken und komplett vollgestellt - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Für Vermieter ein Alptraum: Messies, die alles horten, sammeln und sich mit Dingen umgeben — so lange, bis ihnen alles über den Kopf wächst. Die schärfste Waffe des Vermieters: die fristlose Kündigung.

Die Nachbarn waren verzweifelt. Ein Mieter des Mehrfamilienhauses ließ seine Wohnung zur stinkenden Müllhalde verkommen, dazu stellte er das Treppenhaus mit unnützen Dingen voll. Eigene Besucher empfing er statt in seiner Wohnung im Treppenhaus, verschiedene Nachbarn beschwerten sich immer wieder. Bereits im Jahr 2014 sprach der Vermieter mehrere Kündigungen aus. Der Mieter, er bewohnte die Wohnung seit über 30 Jahren, wehrte sich vor dem Amtsgericht Neustadt an der Aisch, es kam zum Ortstermin.

Um es vorwegzunehmen: Natürlich kann in seiner Wohnung jeder so unordentlich leben, wie er möchte, und jede Ecke vollstopfen, bis kein Außenstehender mehr durchblickt – einfach aus der Wohnung werfen kann ein Vermieter auch einen Messie nicht. Einmal muss der Vermieter das Verhalten des Mieters schriftlich abmahnen, er sollte dem Mieter in der Abmahnung auch eine Frist setzen, in der dieser die Wohnung entrümpeln kann – erst wenn all dies nichts hilft, kann der Vermieter zum letzten Mittel greifen: der fristlosen Kündigung.

In diesem Fall muss es der Amtsrichterin beim Ortstermin die Sprache verschlagen haben: Die Wohnung war stark verschmutzt, an den Wänden zeigten sich Stockflecken, einige Räume waren so vollgestellt, dass sie nicht betreten werden konnten. Das Bad war, bis auf ein kleines Waschbecken, nicht mehr benutzbar. Geheizt wurde kaum, nur in der Küche stand ein Radiator. Nach diesem Anblick gab das Amtsgericht dem Vermieter recht – die Kündigung war berechtigt.

Mehrere Abmahnungen

Und so sah es auch die zweite Instanz: Gerade hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die Berufung des Mieters durch Beschluss zurückgewiesen. Die Kammer ist ebenfalls der Ansicht, wie Justizsprecher Friedrich Weitner mitteilt, dass sogar die außerordentliche Kündigung berechtigt war, schließlich war der Mieter mehrfach abgemahnt worden.

Angesichts des Zustandes der Wohnung sei es den Klägern nicht zuzumuten, bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin zu warten. Die Hürden für eine fristlose Kündigung sind relativ hoch: möglich ist sie, wie hier, jedoch, wenn die Mietsache erheblich gefährdet ist.

Ulrike Löw

