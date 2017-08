Aldi Süd startet Verkauf von Lebensmitteln mit Makeln

Zeichen gegen die Verschwendung im großen Stil - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Bewusstsein der Menschen in Sachen Lebensmittelverschwendung und Nachhaltigkeit wächst. Aldi Süd reagiert nun darauf und startet unter dem Motto "Krumme Dinger" den Verkauf von Ware, die nicht dem gängigen Schönheitsideal für Obst und Gemüse entspricht.

Unter dem Label "Krumme Dinger" vermarktet Aldi Süd ab Ende August beziehungsweise Ende September Karotten und Äpfel mit Schönheitsmakeln, die nicht in die Klasse I eingeordnet werden konnten und ohne diese neue Kampagne nicht in den Auslagen landen würden. © Aldi Süd



Unter dem Label "Krumme Dinger" vermarktet Aldi Süd ab Ende August beziehungsweise Ende September Karotten und Äpfel mit Schönheitsmakeln, die nicht in die Klasse I eingeordnet werden konnten und ohne diese neue Kampagne nicht in den Auslagen landen würden. Foto: Aldi Süd



Hinter dem Label "Krumme Dinger" verbergen sich Karotten und Äpfel der Klasse II. Diese Einstufung bekommen solche Stücke, die wegen eines optischen Makels nicht dem Ideal des Handels entsprechen und die es aus diesem Grund bisher nicht in die Regale der Supermärkte geschafft haben - sie sind also zu krumm, zu schrumpelig, zu klein oder irgendwie anderweitig nicht perfekt.

Bilderstrecke zum Thema So bestimmen Aldi, Bayer und Co. den Lebensmittelmarkt Nicht nur Oetker oder Haribo: Auch die Deutsche Bank und Chemie-Riesen wie Bayer und BASF bestimmen mit, was bei den Menschen auf den Tisch kommt. Wie stark, darüber berichten Umwelt- und Entwicklungsorganisationen in ihrem Konzernatlas.



Geschmacklich einwandfrei

Doch da die aussortierten und für nicht hübsch genug befundenen Äpfel und Karotten ihren Kollegen der Klasse I in puncto Geschmack in nichts nachstehen, macht Aldi Süd nun aus der Not eine Tugend und vermarktet die bisherige Ausschussware offensiv - und geht damit mit dem Zeitgeist.

In Zeiten von Unverpackt-Läden - der erste dieser Art in Nürnberg befindet sich gerade in der Mache - und Food-Sharing-Communities könnte eine werbewirksam inszenierte Kampagne gegen die Verschwendung von Lebensmitteln durchaus auf Gegenliebe bei der Kundschaft stoßen.

Die Karotten sollen laut Aldi Süd Ende August, die Äpfel Ende September in den Handel kommen. Mit dem Verkauf der eigentlichen B-Ware soll der grassierenden Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt werden, derer sich immer mehr Menschen bewusst werden und gegen die auch immer mehr etwas tun wollen.

"Wir [möchten] unsere Kunden davon überzeugen, dass auch Obst- und Gemüse-Produkte mit kleinen optischen Fehlern trotzdem von ausgezeichneter geschmacklicher Qualität sein können", so Philipp Skorning, Group Buying Director und verantwortlich für Qualitätssicherung und Corporate Responsibility bei ALDI SÜD, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Ob und wie die Kunden das neue Angebot auch tatsächlich annehmen und akzeptieren, werden die Wochen und Monate nach Markteinführung der "Krummen Dinger" zeigen. Das Feedback im Internet ist mit 7000 Likes für den Facebook-Post zum Thema jedenfalls schon einmal ausgesprochen positiv.

tha