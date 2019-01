Alexander Herrmann bekommt Narrenorden "Wider die Neidhammel"

NÜRNBERG - Für seinen Humor, seine Geradlinigkeit und seine Liebe zur Gastronomie hat Starkoch Alexander Herrmann den Orden "Wider die Neidhammel" erhalten. Die Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval verlieh ihm die Auszeichnung im Hotel Maritim.

Diese Auszeichnung hat ihm noch gefehlt: Starkoch Alexander Herrmann erhielt gestern den Orden "Wider die Neidhammel". © Roland Fengler



"Ein Fernsehkoch, der tatsächlich kochen kann": So würdigte Jörg Philips, Präsident der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval, bei der Prunksitzung Alexander Herrmannn. Der 47-Jährige ist bekanntlich auch in Nürnberg ziemlich präsent. Schließlich eröffnete Herrmann 2017 in der Königstraße 70 gleich zwei Restaurants, nämlich das "Fränk’ness" im Erdgeschoss und das "Imperial" im ersten Stock.

Sternekoch Herrmann ist der 54. Träger des Nürnberger Ordens. Diese Auszeichnung haben unter anderem bereits Alfons Schuhbeck, Uschi Glas, Franz Josef Strauß, Udo Jürgens, Barbara Stamm oder Roberto Blanco erhalten.

