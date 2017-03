Alkohol und Pillen: Immer mehr Senioren sind süchtig

Nach Erhebungen sind rund zehn Prozent der Heimbewohner alkoholabhängig - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Die Zahlen weisen steil nach oben: Beim Suchthilfezentrum der Stadtmission bitten inzwischen dreimal mehr Angehörige von Senioren um Hilfe als noch vor drei Jahren. Viele ältere Menschen versuchen oft nach dem Tod des Partners die Leere mit Alkohol oder Tabletten zu betäuben.

Die Zahl der suchtkranken Senioren steigt. Bundesweit gehen Erhebungen davon aus, dass zehn Prozent aller Altenheimbewohner zu oft zur Flasche greifen. © Günter Distler



Die Zahl der suchtkranken Senioren steigt. Bundesweit gehen Erhebungen davon aus, dass zehn Prozent aller Altenheimbewohner zu oft zur Flasche greifen. Foto: Günter Distler



Ein Pilotprojekt bei der Stadtmission Nürnberg will deshalb Wege erarbeiten, wie Senioreneinrichtungen und Angehörige mit dieser Herausforderung umgehen können. Auch der Anteil der ratsuchenden Klienten über 60 Jahren wächst. Bundesweit gehen Erhebungen davon aus, dass zehn Prozent aller Altenheimbewohner ein Alkoholproblem haben und 25 Prozent der Männer und Frauen über 70 Jahren unter Dauereinfluss von Psychopharmaka stehen.

Das hat aber nichts damit zu tun, dass die "neuen" Alten schlechter mit den Herausforderungen des Lebens klar kommen. "Durch die demografische Entwicklung steigt ganz generell die Zahl der älteren Menschen. Und damit auch die Zahl der suchtkranken Senioren", meint Dr. Georg Walzel, Referatsleiter Psychiatrie, Sucht, Drogen und Aids beim bayerischen Gesundheitsministerium. Manche leiden schon seit Jahrzehnten an einer Sucht, manche werden erst im Alter abhängig, wenn sie zum Beispiel nach dem Tod des Partners die Leere mit Alkohol oder Tabletten zu betäuben versuchen.

Dreijähriges Pilotprojekt der Stadtmission

Das Ministerium hat sich deshalb schnell von der Idee der Stadtmission Nürnberg überzeugen lassen, in einem dreijährigen Pilotprojekt die Einrichtungen der Altenhilfe und der Suchthilfe im Großraum zu vernetzen. Experten beider Seiten sollen Ideen erarbeiten und ausprobieren, wie sich die Betreuung und Versorgung von Betroffenen verbessern lässt. Das Ministerium unterstützt das Projekt "Hilfe für suchtgefährdete alte Menschen", kurz SAM, mit 155.000 Euro, die Stadt Nürnberg steuert 24.000 Euro bei.

Die Stadtmission bietet den Mitarbeitern in der ambulanten oder stationären Altenpflege auch Schulungen, Coaching oder Supervision an. Denn bislang haben die wenigsten Pflegekräfte Erfahrung damit, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie die Abhängigkeit eines alten Menschen erkennen. Für Angehörige startet am 5. April im Suchthilfezentrum in der Krellerstraße 3 eine Informations- und Selbsthilfegruppe, die die Teilnehmer fachlich wie emotional begleiten will.

Wer die betagten Eltern auf den häufigen Griff zur Flasche oder zur Tablettenschachtel anspricht, wird nämlich nicht selten barsch zurückgewiesen: "Lass mir doch das Letzte, was mir noch gut tut oder Freude macht." Manchen macht die Hilflosigkeit angesichts der Sucht ihrer Angehörigen so zu schaffen, dass sie selbst erkranken.

Karin Winkler