Alle wichtigen Infos zum Nürnberger Frühlings-Volksfest 2018

Fahrgeschäfte, Programm, Öffnungszeiten: Das müssen Sie wissen - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Höllenblitz und Riesenrad sind schon da, und bald geht es richtig los: Vom 31. März bis einschließlich 14. April lockt wieder das Frühlingsfest an den Nürnberger Dutzendteich. Hier gibt's alle Infos zum zweiwöchigen Spaß.

Das Frühlingsfest in Nürnberg wird dieses Jahr am 31. März eröffnet. Die Besucher erwarten unter anderem ein Riesenrad und ein 7D-Kino. Foto: Hippel



Das Volksfest hat eine lange Tradition. Seit 1826 wird es gefeiert. Damals beschloss die Stadt, den Geburts- und Namenstag von König Ludwig I. zu begehen. Mittlerweile geht es zwei Mal im Jahr rund auf dem Volksfestplatz, nämlich im Frühjahr und im Herbst.

Die Eröffnung

Am Samstag, 31. März, um 17 Uhr wird das Volksfest offiziell durch Oberbürgermeister Ulrich Maly eröffnet. Bereits um 16.30 Uhr startet am Eingang Bayernstraße ein ein kleiner Festzug, angeführt vom Spielmannszug und Fahnenträgern, gefolgt von Pferdekutschen und Kärwaburschen und zieht feierlich ins Festzelt Papert ein. Mit dem traditionellen Bieranstich endet die Zeremonie.

Die Fahrgeschäfte

Zu den Hauptattraktionen zählt in diesem Jahr der Höllenblitz. Die 600 Tonnen schwere Anlage ist keine gewöhnliche Achterbahn, die Gondeln samt Insassen rollen durch einen dunklen Raum, Licht- und Lasereffekte sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel. Neu ist das Willenborg Riesenrad mit 36 Gondeln, mit dem Jules Verne Tower rückt außerdem der höchste mobile Riesenkettenflieger an. Erstmals vertreten ist ein 7D-Kino. Mit dem Laser-Pix kommt die erste interaktive Erlebnisbahn nach Nürnberg, der Hangover ist der höchste transportable Freifallturm der Welt mit einer Höhe von 85 Metern. Insgesamt gibt es 45 Fahrgeschäfte.

Der Volksfestkrug

Das Motiv für den Volksfestkrug wird durch einen Wettbewerb gefunden. Der aktuelle Siegerkrug stammt von Stephan Ewich aus Zirndorf. Am Dienstag, 3. April, ab 14 Uhr gibt es einen Sonderverkauf, im Jahreskrug kostet die Maß Bier nur 5,90 Euro. Das Festbier wurde eigens für das Nürnberger Volksfest gebraut, es handelt sich um um ein Übersee-Export mit 12,5 Prozent Stammwürze und 5,5 Umdrehungen, sprich Alkoholprozent. Wie im Vorjahr kostet die Maß außerhalb der Sonderaktion 9,20 Euro.

Das Rahmenprogramm

Das Volksfest wartet mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf. Zu den Höhepunkten zählen die beiden Brillantfeuerwerke am 6. und 15. April jeweils um 22.15 Uhr. Am 6. April lockt zuvor die "Nacht der 1000 Lichter" mit Kerzenlicht auf dem ganzen Platz. Am Donnerstag, 5. April, heißt es ab 18 Uhr "Nürnberg trifft Atlanta" mit Dixie, Swing und Boogie Woogie und einem Night Cruise mit amerikanischen Oldtimern. Weitere Sonderveranstaltungen sind der Post SV-Frühjahrslauf mit Biathlon und Kinderolympiade (7. Apri, 10 Uhr), der Familienspaßtag mit Kinderprogramm und Traktortreffen (8. April) und die Ladies Night( 12. April, 18 Uhr). Neu ist ein Trachtentag am 13. April ab 14 Uhr, am 8. April um 10.30 Uhr diskutiert das NN-Forum bei Haxn Liebermann über das Thema "Lust und Last: Das Erbe der FCN-Meisterelf von 1968".

Die Öffnungszeiten

Das Frühlingsfest ist werktags von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Familientag mit halben Fahrpreisen und Sonderangeboten, da geht es schon um 13 Uhr los, geöffnet ist bis 23.30 Uhr. Samstags öffnen die Fahrgeschäfte ebenfalls um 13 Uhr, an den Sonn- und Feiertagen geht es sogar schon um 12 Uhr los, freitags, samstags und am Ostersonntag kann bis 24 Uhr gefeiert werden.

Die Anfahrt

Zu erreichen ist der Volksfestplatz am besten mit der VAG. Die Straßenbahnlinien 6 und 8 und die Buslinien 36 , 45, 55 und 65 halten direkt am Festplatz. Außerdem fahren Sonderbusse zwischen Volksfestplatz und der U-Bahn-Haltestelle Frankenstraße. Am Osterwochenende, an den Familientagen und am Familienspaßtag (8. April) können die Besucher ab Hauptbahnhof sogar kostenlos in einem historischen Triebwagen anreisen. Parkplätze (gegen Gebühr) finden sich auf der Großen Straße, rund um die Kongresshalle, an der Bayernstraße, am Parkplatz Meistersingerhalle und an der Schultheißallee. Einen kostenlosen Fahrradabstellplatz gibt es am Eingang Große Straße, wer auf Nummer Sicher gehen will, wählt den bewachten Fahrradabstellplatz am Eingang Bayernstraße (gegen Gebühr).

sr