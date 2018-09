Alles muss raus! DB Museum versteigert Fundsachen

Von Laptops bis Schapsflaschen: Schnäppchenjäger ließen 20.000 Euro da - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstag fand im ausverkauften Festsaal des DB Museums die jährliche Fundsachenversteigerung der Deutschen Bahn statt. Ob Handys, Stofftiere oder Fahrräder – fast alle Gegenstände fanden einen Abnehmer. Laut Janina Hoffmann, die im DB Museum für die Pressearbeit zuständig ist, kamen bei der vierstündigen Auktion knapp 20.000 Euro zusammen.

Am Samstag hatten Schnäppchenjäger in Nürnberger DB Mueseum die Möglichkeit, wertvolle und auch skurrile Fundsachen zu ersteigern. © Giulia Iannicelli

Das meiste Geld brachten Hoffmann zufolge ein hochwertiges Handy und ein Laptop ein, die für jeweils rund 860 Euro den Besitzer wechselten. Der erste Gegenstand, den Moderator Walter Schreiner versteigerte, war ein kleiner roter Modellbus – er ging für 16 Euro unter den Hammer.

Wie Schreiner zu Beginn der Veranstaltung erklärte, haben Besitzer 90 Tage Zeit, sich die Dinge, die sie im Zug oder am Bahnhof vergessen haben, zurückzuholen. Melden sich die früheren Eigentümer nicht, riskieren sie, dass ihr Koffer samt Inhalt versteigert oder die Gegenstände auch entsorgt werden. Doch die 200 Besucher im Festsaal kamen nicht nur wegen möglicher Schnäppchen, sondern auch wegen des Unterhaltungscharakters der Veranstaltung, die das DB Museum zum sechsten Mal durchführte.

