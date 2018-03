Als es in Nürnberg noch Milchläden gab

NÜRNBERG - Plätze, Straßen oder Häuser verändern im Lauf der Zeit ihr Gesicht. Oft zu ihrem Vorteil, manchmal auch zu ihrem Nachteil. Die NZ will solche Veränderungen sichtbar machen. Der folgende Artikel entstand durch eine Kooperation mit dem Projekt "Stadtbild im Wandel". Heute geht es um die Molkerei Daut am Paniersplatz.

Unser Haus und wir – Johann Georg Daut und Familie posieren um 1910 vor und im Haus Paniersplatz 3 für den Fotografen. © unbekannt (Sammlung Sebastian Gulden)



Böse Zungen behaupten, die Kinder von heute wüssten nicht mehr, woher unsere Grundnahrungsmittel stammen, zum Beispiel die Milch für die Frühstücksflocken: "Na, aus dem Tetra Pak!" Vor rund 100 Jahren hätte manch ahnungsloses Stadtkind noch den Milchladen um die Ecke als Quelle des weißen Trunks genannt. Und die Kinder vom Paniersplatz in der Sebalder Altstadt hätten voller Stolz erwidert: "Unsere Milch kommt vom Daut!"

1900 nämlich eröffneten Margaretha und Johann Georg Daut im Haus Paniersplatz 3 einen Milchladen mit angeschlossener Molkerei, wo man neben Frischmilch auch Butter, Eier, Käse und andere frische Lebensmittel erwerben konnte.

Doch von Anfang an: Wie die meisten Häuser in der Nürnberger Altstadt konnte das Anwesen der Dauts auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken: Sein erster bekannter Eigentümer war 1479 Barthel Schopper, Angehöriger einer altehrwürdigen Familie, die im Inneren Rat der Reichsstadt vertreten war. Das Haus war seinerzeit an Christof Koler vermietet. Damals hieß die Gasse vor dem Anwesen noch – treffender als heute – "Paniersberg", nach den Bannern (Panieren), die bei Festveranstaltungen über dem nahen Platz wehten.

Heute bilden die wiederaufgebauten Häuser Paniersplatz 1 und 3 (von links nach rechts) eine Einheit, erscheinen wegen ihrer Gestaltung aber immer noch als getrennte Bauten. © Sebastian Gulden



Nach diversen Besitzerwechseln kaufte es fast 400 Jahre später der aus Leutershausen stammende Schneidermeister Konrad Albrecht Brodwolf, dessen Witwe und Tochter es wiederum an Johann Georg Daut – auch er ein "Zugereister" aus Etlaswind in der Fränkischen Schweiz – veräußerten.

Sein Alter sah man dem Haus um 1910 kaum an. Das hatte seinen Grund: Bevor die Dauts dort eingezogen waren, hatten sie die Fassade durch Baumeister Friedrich Zagelmeier durchgreifend umgestalten lassen. Anstelle der kunterbunt in die Straßenfront eingeschnittenen Fensteröffnungen traten vier symmetrische Fensterachsen. Dem neuen Laden im Erdgeschoss verpasste man eine kunstvoll aus Gusseisenteilen gefertigte Verkleidung, der Hauseingang erhielt eine hölzerne Tür im Stil der Neorenaissance.

Die Molkerei lief so gut, dass die Dauts eine Filiale in bester Lage in der Königstraße 59 eröffnen konnten. Leiter der Dependance wurde Johann Georgs und Margarethas Schwiegersohn Gustav Neuer, der mit Tochter Frieda verheiratet war.

Gustav war von klein auf mit dem Wert frischer Lebensmittel vertraut, betrieb sein Vater Goswin doch ein beliebtes Kaffeehaus (die NZ berichtete), das die Dauts mit frischer Milch und Sahne belieferten. Nach dem Tod von Margaretha Daut 1938 übernahmen Frieda und Gustav Neuer die Molkerei, die fortan unter ihrem Namen firmierte.

Darf’s noch was sein? Margaretha Daut und ihre Tochter Frieda (von links nach rechts) hinter der Ladentheke, 1920er Jahre. © privat



Wer heute nach der Adresse Paniersplatz 3 sucht, wird enttäuscht. Am 2. Januar 1945 vernichteten britische Fliegerbomben das Haus. In den 1950er Jahren hat man die Anwesen Nr. 1 und 3 zu einem Neubau zusammengefasst.

Als Baukörper ist die Molkerei aber noch heute sichtbar: Um die Fassaden zu beleben, hat man den modernen Hausteil, auf dem das Daut’sche Anwesen stand, traufständig ausgerichtet, ihn leicht hinter die Baulinie zurückgesetzt und farblich vom Rest des neuen Gebäudes abgesetzt.

Eine rundbogige Hofeinfahrt und Fenster mit farbig abgesetzten Faschen (Putzrahmen) zeigen, dass viele Planer und Bauherrn des Wiederaufbaus mit Respekt und Fingerspitzengefühl an das vernichtete Alte anzuknüpfen wussten, ohne die Formensprache der eigenen Zeit zu verleugnen.

Einen Milchladen gab es an dieser Stelle jedoch nicht mehr. Und denen, die noch existierten in Nürnberg, gruben in den folgenden Jahrzehnten Supermärkte und erschwingliche Kühlschränke für den Hausgebrauch die Kundschaft ab.

Sebastian Gulden