Als neben dem Opernhaus noch eine Villa stand

NÜRNBERG - Plätze, Straßen oder Häuser verändern im Lauf der Zeit ihr Gesicht. Oft zu ihrem Vorteil, manchmal zu ihrem Nachteil. Die NZ will solche Veränderungen sichtbar machen. Der folgende Artikel entstand durch eine Kooperation mit dem Projekt "Stadtbild im Wandel". Heute geht es um die frühere Villa Tauber am Opernhaus.

Feierlaune vor der Villa Tauber anno 1894. Anlass war die Eröffnung der Straßenbahnlinie zwischen Hauptbahnhof und Aufseßplatz. Foto: Ferdinand Schmidt (Stadtarchiv Nürnberg, A41-Repro-161-06)



Eine Villa Tauber direkt vor den Toren des Opernhauses! Opernkenner werden da unwillkürlich schmunzeln müssen. Doch es war nicht der weltberühmte Tenor Richard Tauber, sondern sein Namensvetter Caspar, der sich 1888 bis 1889 am Frauentorgraben sein Eigenheim hinstellte. Mit dem Architekten David Röhm schuf der gelernte Maurermeister am heutigen Richard-Wagner-Platz (der damals noch Treustraße hieß) ein Ensemble im Stil der Neorenaissance.

Neben der Villa, die mit ihren beiden Türmen und den reich gegliederten Fassaden wie eine riesige Etagen-Torte aussah, errichtete das Duo ein luxuriöses Mietshaus im gleichen Stil. Ein kunstvoll geschmiedeter Zaun und ein Rückgebäude mit Schweifgiebel sorgten auch im Garten dazwischen für malerische Reizerneuerung.

Heute ist nichts mehr, wie es mal war: Treustraße und Tram sind passé, das Siemens-Schuckert-Haus hat die Villa und ihr Nachbargebäude abgelöst. Foto: Sebastian Gulden



Als Tauber und Röhm ihr Gemeinschaftswerk vollendeten, stand gegenüber noch das alte Krankenhaus, das Bernhard Solger 1835 bis 1839 erbaut hatte. Aber nicht mehr lange: Unlängst hatte man damit begonnen, draußen vor der Stadt in St. Johannis das heutige Klinikum Nord in die Höhe zu ziehen. 1901 waren dann die Messen für das neugotische Bauwerk gesungen. An seine Stelle trat das Neue Stadttheater (ab 1930 offiziell "Opernhaus"), dessen neobarocke Fassaden gut mit der Neorenaissance von Tauber und Co. harmonierten.

Die nationalsozialistische Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Willy Liebel sah das 1935 ganz anders, ihr galten die Häuser als ästhetisch missliebige, verspielte Zeugnisse der Kaiserzeit. Nachdem man auf Drängen Hitlers bereits das Innere des Opernhauses hatte umbauen lassen, sah man die Zeit gekommen, auch das Umfeld der Vorstellung des "Führers" von einem würdigen Theatervorplatz anzupassen. Anstelle der Villa und ihres Nachbarhauses sollte die neue Zentrale der Siemens-Schuckert-Werke entstehen (– die bisherige Konzernverwaltung am Frauentorgraben hatte die NSDAP 1935 aufgekauft und zur Erweiterung des Hotels Deutscher Hof umgebaut).

Nobles Wohnen mit Ausblick: Die Absenderin dieser Fotokarte der Treustraße 5 blickte anno 1912 von ihrem Wohnzimmer auf das heutige Opernhaus. Foto: unbekannt (Sammlung Sebastian Gulden)



Das Problem: Die Häuser waren in Privatbesitz des jüdischen Arztes Carl Guldmann. Kurzerhand schickte die NSDAP ihren Liegenschaftsverwalter Gotthard Färber, der als skrupellos und gewalttätig galt, persönlich bei ihm vorbei. Im Oktober 1936 war der Verkauf besiegelt – zu einem Spottpreis.

Wenige Monate später waren von der Villa Tauber nur noch Trümmer übrig. An ihrer statt zog Architekt Hans Hertlein 1939 bis 1940 das Siemens-Schuckert-Haus hoch, das den Opernvorplatz durch seinen S-förmigen Grundriss einrahmt. 1938 wurde die Treustraße nach dem von Hitler verehrten Komponisten Richard Wagner umbenannt, dessen Opern schon 1905 Pate für die Figuren- und Bildgestaltung der östlichen Theaterfassade gestanden hatten.

Auf die Zerstörung ihres Zuhauses sollte nach dem Willen der Nazis die Vernichtung der früheren Bewohner folgen: Der einst wohlhabende Dr. Guldmann, der zuletzt alle Wertsachen hatte versetzen müssen, konnte 1940 mit seiner Familie nach New York City fliehen.

Seine Mutter und seinen jüngeren Bruder aber konnte er nicht retten: Marie Guldmann starb im Konzentrationslager Theresienstadt; Edwin Ludwig, der sich in psychiatrischer Behandlung befand, ermordeten die Nazis in der "Tötungsanstalt" Hartheim bei Linz. Den Angehörigen gaukelten sie noch Monate lang vor, Edwin Ludwig lebe weiterhin in der "Irrenanstalt" Chełm im besetzten Polen – um Betreuungsgeld abzukassieren.

Heute erinnert sich in Nürnberg fast niemand mehr an die Villa Tauber und ihre früheren Bewohner. Die "Tauber Bau", das älteste Bauunternehmen Nürnbergs, gibt es noch heute, und vielleicht ist auch bei den Nachfahren der Guldmanns jenseits des großen Teichs noch die Erinnerung an die "Etagen-Torte" am Ring wach.

Sebastian Gulden