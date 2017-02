Als Sexualstraftäter verurteilt: Nürnberger Arzt auf Flucht

Mediziner muss drei Jahre Haft verbüßen - Internationale Fahndung läuft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Polizei fahndet international nach einem Nürnberger Arzt: Der 51-Jährige wurde als Sexualstraftäter verurteilt, nun ist er auf der Flucht – möglich wäre, dass er sich in sein Heimatland Iran abgesetzt hat.

Ein Nürnberger Internist missbrauchte in seiner Praxis drei Patientinnen: Deshalb wurde er vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. © dpa



Erst vor zwei Wochen hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth den Mediziner verurteilt: Weil der Internist in seiner Praxis, die er im Nürnberger Norden betrieb, drei Patientinnen missbrauchte, verhängte die 16. Strafkammer zwei Jahre und neun Monate Haft.

Ob der Arzt schon während der Urteilsbegründung Fluchtpläne schmiedete? Fakt ist: Die Richter ordneten an, dass er binnen zwei Tage seinen Reisepass abliefern sollte. Ihm wurde die Auflage gemacht, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden und so verließ er den Gerichtssaal als freier Mann. Wurde die Fluchtgefahr unterschätzt? Die Staatsanwaltschaft hatte damals beantragt, den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen.

Doch fest steht auch: Der 51-Jährige hat keine Vorstrafen, er lebte seit vielen Jahren mit seiner Familie in Nürnberg – Argumente, die gegen eine Fluchtgefahr sprechen. Doch nach dem Urteil gab der Mann weder seinen Ausweis ab, noch meldete er sich bei der Polizei – er tauchte unter.

Weder in seiner Praxis noch zu Hause erwischte ihn die Polizei. Jetzt wird mit internationalem Haftbefehl nach ihm gefahndet, wie Oberstaatsanwältin Anita Traud, Sprecherin der Behörde, bestätigt.

Patientinnen missbraucht

Die 16. Strafkammer tagte seit September mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, nach 16 Prozesstagen war das Gericht davon überzeugt, dass der Mediziner seinen Beruf ausnutzte, um drei Patientinnen zu missbrauchen.

Neben der Freiheitsstrafe verhängten die Richter ein Berufsverbot. Drei Jahre darf der Mediziner keine Frauen mehr behandeln. Er hatte die Patientinnen mit unangemessenen Komplimenten überschüttet, eine Frau bei einer Ganzkörpermassage massiv begrapscht und zwei Patientinnen, die ihn wegen Hämorriden aufsuchten, ohne jeden Anlass vaginal untersucht.

Das Verfahren lief von Anfang an zäh: Im März 2015 kam der Mediziner in U-Haft, im Mai 2015 erreichte sein Verteidiger, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde. Sein vorher formuliertes Geständnis, so der Arzt, sei falsch, er habe es nur abgelegt, um der Schande einer langen Verhandlung zu entgehen. Zum Prozessauftakt am 15. September erschien er erst gar nicht.

Sein Anwalt sprach von Depressionen und Suizidgefahr, auszuschließen war auch nicht, dass der Arzt den Opfern etwas antun könnte, fühlte er sich doch falsch beschuldigt.

Liegt Eigen- oder Fremdgefährdung (Stichwort Opferschutz) vor, können Menschen zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen werden. So weit kam es damals jedoch nicht. Zehn Tage später begann die Hauptverhandlung, der Arzt blieb auf freiem Fuß und erschien zu jedem Prozesstag.

