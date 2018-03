Ältere Dame überhört Rauchmelder - Feuerwehr öffnet Tür

Laut Feuerwehr Nürnberg hatte die Frau überhaupt nichts mitbekommen - vor 23 Minuten

NÜRNBERG-ZERZABELSHOF - Wie wichtig und wertvoll Rauchmelder sind, zeigte sich am Freitag bei einem Feuerwehreinsatz in Nürnberg. In einem Mehrparteienhaus vergaß eine Frau ihr Essen auf den Herd. Die ältere Dame staunte nicht schlecht, als plötzlich die Feuerwehr in ihrem Wohnzimmer stand.

Aus der Wohnung einer älteren Dame in der Grünewaldstraße (Gärten h.d. Veste) war am Freitag ein intensiver Alarmton zu vernehmen, außerdem Brandgeruch im Treppenhaus - und trotz kräftigen Klopfens und Klingelns kam die Mieterin nicht an die Tür. Ein Feuerwehrtrupp öffnete die Wohnungstür und traf die vermutlich schwerhörige und überraschte Frau im Wohnzimmer an.

Die Frau hatte Essen auf dem Herd vergessen - als es anbrannte, sprach der Rauchmelder auf die Dämpfe an. Zum Glück blieb größerer Schaden ebenso aus wie bei einer Verpuffung einer Gastherme in der Kronstätter Straße (Zerzabelshof). Nach Überprüfung der Anlage durch die Feuerwehr und die N-Ergie konnte die Bewohnerin sich beruhigt schlafen legen.

