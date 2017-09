Altstadt-Handel öffnet am Sonntag seine Türen

NÜRNBERG - An diesem Wochenende findet der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in der Nürnberger Innenstadt statt. Von 13 bis 18 Uhr laden anlässlich des Altstadtfestes und des Herbstmarktes die zahlreichen Geschäfte in der Altstadt zum entspannten Einkauf mit der gesamten Familie ein.

An diesem Sonntag ist in der Innenstadt wieder Shoppen mit der ganzen Familie angesagt. © Roland Fengler



Neu ist in diesem Jahr, dass der verkaufsoffene Sonntag ausschließlich auf die Innenstadt begrenzt ist. Nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zu verkaufsoffenen Sonntagen musste die bisherige Regelung angepasst werden. Eine stadtweite Öffnung der Geschäfte ist damit nicht mehr möglich, der Einkauf ist rein auf die Nürnberger Altstadt beschränkt.

Geöffnet haben dürfen jetzt nur noch Läden,die im Bereich zwischen Vestnertorgraben, Maxtor, Maxtorgraben, Rathenauplatz, Laufertorgraben, Marientorgraben, Königstorgraben, Bahnhofsplatz, Frauentorgraben, Spittlertorgraben, Westtorgraben und Neutorgraben – also innerhalb der Stadtmauern – liegen. Der Veranstalter,Erlebnis Nürnberg e.V., setzt sich jedoch bereits jetzt für eine "Lange Einkaufsnacht" 2018 als Ersatz für den weggefallenen verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr ein.

Vielfältige Aktionen

Trotz der Änderung bleibt der verkaufsoffene Sonntag für den innerstädtischen Handel und für die Kunden aus Nürnberg und dem Umland ein Höhepunkt im Kalender. Fast alle Geschäfte haben sich an diesem Tag für ihre Besucher etwas Besonderes einfallen lassen. Seien es großzügige Rabatte, Modevorführungen, ein kleiner Sektempfang oder Unterhaltung für die Kleinsten.

Doch auch nach dem Einkauf ist noch einiges geboten. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag ist ja das Altstadtfest, das zusammen mit dem Herbstmarkt noch bis 25. September stattfindet. Das Altstadtfest hat in Nürnberg eine lange Tradition: Seit 1970 laden Wirte und Veranstalter zum Feiern auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz ein. Parallel dazu gibt es beim Herbstmarkt am Hauptmarkt – einem typischen Waren- und Krämermarkt – Haushaltswaren und fränkische Spezialitäten.

Mehr Busse und Bahnen

Wer am Sonntag auf die Parkplatzsuche verzichten will, kann bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. Die Verkehrsbetriebe verstärken die betroffenen Linien von 13 bis 19 Uhr: Zwischen den Bahnhöfen Messe und Eberhardshof wird die U-Bahn-Linie U1 durch zusätzliche Züge unterstützt, sodass hier alle fünf Minuten ein Zug kommt.

Die Straßenbahnen der Linien 4, 5, 6, 8 und 9 fahren im Zehn-Minuten- Takt.Das Gleiche gilt für die Busse der Linie 36 und 37 sowie 46 und 47.