Altstadtfest: Feiern mit verschärftem Sicherheitskonzept

Besucher werden gebeten, keine Rucksäcke und großen Taschen mitzubringen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Es wird schon fleißig gewerkelt, auf der Insel Schütt entsteht ein Häuschen nach dem anderen: Am Donnerstag, 15. September, beginnt das 46. Nürnberger Altstadtfest. In diesem Jahr galt es für den Verein, ein neues Sicherheitskonzept auszuarbeiten. Trotzdem: Der Spaß soll auf keinen Fall beeinträchtigt werden, wie die Verantwortlichen versichern.

Auf der Insel Schütt entsteht eine kleine Stadt, in der bald gefeiert werden darf. Wenn das Wetter mitspielt, erwartet der Verein Altstadtfest Nürnberg wieder rund eine Million Besucher. © Foto: Stefan Hippel



Auf der Insel Schütt entsteht eine kleine Stadt, in der bald gefeiert werden darf. Wenn das Wetter mitspielt, erwartet der Verein Altstadtfest Nürnberg wieder rund eine Million Besucher. Foto: Foto: Stefan Hippel



Eingezäunt wie das Münchner Oktoberfest wird das Altstadtfest auf keinen Fall. Das wäre gar nicht möglich. Zu viele Straßen und Wege könnten dann gar nicht mehr passiert werden. "Das Altstadtfest ist ein Stadtteilfest, da können wir nicht großflächig Absperrungen aufstellen", sagt Gerhard Kratzer, der zweite Vorsitzende des Vereins.

Die Arbeit an dem neuen Sicherheitskonzept, die Abstimmung mit Polizei und Ordnungsamt, haben ihn in den letzten Tagen viel Zeit und Nerven gekostet. Seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach sind die Auflagen noch strenger geworden. Nun aber stehen die Pläne, Details freilich werden nicht verraten – aus verständlichen Gründen. Immerhin aber so viel: Auf dem Altstadtfest wird ein Sicherheitsdienst mit, je nach Betrieb, sechs bis neun Leuten im Einsatz sein. "Systematische Taschenkontrollen werden nicht vorgenommen", sagt Kratzer. Er bittet aber gemeinsam mit seinen Vereinskollegen alle Gäste dringend darum, große Taschen und Rucksäcke zum Feiern erst gar nicht mitzubringen.

Und auch wenn das Thema Sicherheit auf dem Altstadtfest sehr ernst genommen werde, sagt Kurt Raum, der Ehrenvorsitzende, der Spaß soll nicht leiden. "Die Menschen sollen sich wohlfühlen!" Dazu hat der Verein Altstadtfest Nürnberg wieder ein umfangreiches Programm ausgearbeitet. Diesmal mit einem neuen Vorstand an der Spitze: Neben Gerhard Kratzer und Kurt Raum gehören Michael Hagl, Walther Wegehaupt und Jörg von Rochow dem Gremium an.

Anstich: ganze 18 auf einen Schlag

Der Start in die Altstadtfesttage beginnt mit einem deutschlandweit einmaligem Ereignis, wie Kurt Raum betont: 18 Brauereien stechen auf einen Schlag ihre Fässer an – und zwar gleich nachdem Oberbürgermeister Ulrich Maly am Festplatz auf der Insel Schütt um 17.30 Uhr den Anfang gemacht hat. Zu den Höhepunkten gehört dann auch in diesem Jahr wieder der große Festumzug, an dem sich 800 Menschen in 40 Gruppen beteiligen werden: Trachtengruppen sind dabei, Samba-Tänzer, Handwerkszünfte, Brauereigespanne, Spielmannszüge. Am Schuldturm möchte eine türkische Gruppe auch in diesem Jahr wieder zehn Friedenstauben in die Freiheit entlassen. Der Umzug startet am Samstag, 17. September, um 12 Uhr am Jakobsplatz. Am selben Tag, um 14 Uhr, findet auch das traditionelle Fischerstechen statt. Diesmal an der Liebesinsel.

"Es macht sehr viel Aufwand, den Festzug zusammenzustellen", sagt Walther Wegehaupt, der für den eindrucksvollen Tross verantwortlich ist. "Aber es macht auch sehr viel Spaß. Schließlich ist er der größte Festzug in Nordbayern." Wichtig sei vor allem dass die Strecke ohne Hindernisse bleibt.

Weitere wichtige Programmpunkte auch in diesem Jahr: der Talentwettbewerb "Wer ko der därf", der am Donnerstag, 22. September, 18.30 Uhr, auf der Bühne am Hauptmarkt stattfindet und das Feuerwerk mit der Illumination der beiden Pegnitzarme am Mittwoch, 21. September, 20 Uhr. Erstmals findet zudem ein Altstadtfestlauf über zehn Kilometer statt (18. September, 10 Uhr). Gestartet wird auf dem Andrij-Sacharow-Platz.

Das Altstadtfest dauert bis zum 26. September. Das Kulturprogramm, das auf der Hauptmarktbühne und im Katharinenkloster stattfindet, ist unter www.altstadtfest-nbg.de im Internet zu finden. Alle Veranstaltungen werden kostenlos angeboten.

Gabi Eisenack