Am Nürnberger Hafen: Linienbus kollidiert mit Lkw

NÜRNBERG - Am Dienstagmittag kollidierte auf der Hafenstraße in Nürnberg ein Lkw mit einem Bus der Linie 67. Die Folgen: Zwei Verletzte und Beeinträchtigungen im Bus- und Straßenverkehr.

Wegen eines Verkehrsunfalls kam es an der Hafenstraße zu Verkehrsbehinderungen. © ToMa/Reitmayer

Gegen 10.50 Uhr war der 38-jährige Kraftfahrer mit seinem Linienbus auf der Hafenstraße in Richtung Gartenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Hamburger Straße prallte er mit einem Sattelschlepper zusammen, der dort links abbiegen wollte. Der Fahrer des Linienbusses sowie ein 89-jähriger Fahrgast erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort mit dem Rettungsdienst behandelt. Der 26-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat den Unfall aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt fast 40.000 Euro.

Die Hafenstraße wurde zeitweise gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Genauso wie die Busse der Linie 67: Hier kam es zu Verzögerungen bis etwa 12.45 Uhr.

