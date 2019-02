Am Nürnberger Staatstheater werden Zukunftsideen entwickelt

NÜRNBERG - Kann man da mitmachen? Man muss sogar: Beim "Kabinett der vereinigten Vergangenheiten", das seit letztem September in der 3. Etage des Staatstheaters tagt, ist aktive Beteiligung des Publikums erwünscht. Und es gibt Beschlüsse, die womöglich irgendwann in der Realität umgesetzt werden.

Das „Kabinett der vereinigten Vergangenheiten“ hat mit klassischem Theater wenig zu tun. Das Publikum entscheidet mit über die Themen, die diskutiert werden. Die Ergebnisse werden nach Projektende an die Stadt weitergeleitet. © Foto: Konrad Fersterer/Staatstheater



Die Idee ist nicht ganz neu, aber immer wieder prickelnd für das Publikum, das es im Theater gewohnt ist, in passiver Haltung aufs Zuschauen beschränkt zu sein. In der 3. Etage tut sich aber seit der Spielzeiteröffnung alle paar Wochen etwas, das mit klassischem Theaterspielen nur momentweise zu tun hat.

Zwar gibt es drei Schauspieler (Adeline Schebesch, Pius Maria Küppers, Nicolas Frederick Djuren), die jeweils einen eigenen Solo-Part haben. Da wird berichtet von der Zerstörung des Reichswaldes in früheren und modernen Zeiten, da wird gezaubert und gesungen. Wie der Abend verläuft, entscheiden aber maßgeblich die Zuschauer.

Rouven Costanza und Steffen Popp haben sich das Format ausgedacht, bei dem sie als Moderatoren immer auch zwei bis drei Gäste ins Publikum einladen, die ihr ganz eigenes Projekt vorstellen. Zuletzt waren das der "Fresh Fashion Club", ein Verein für Mode- und Design-Interessierte, der einen zentralen Design-Showroom in der Innenstadt etablieren wollte, und Regisseur Bernd Schramm. Er schlug nach zahlreichen Erfahrungen mit Theaterproduktionen für ein junges Publikum vor, Kinder im Schulalter stärker und früher in "echte" berufliche oder gesellschaftliche Zusammenhänge schnuppern zu lassen.

In der 3. Etage können die Besucher am Anfang entscheiden, was die Schwerpunktthemen sein sollen, über die an diesem Abend geredet wird. Entsprechend vielfältig sind die Diskussionen. "Meistens kommen die Themen Verkehr, Umwelt und Wohnen", berichten aber Costanza und Popp in einer Zwischenbilanz.

Quasi Standard ist der Ruf nach einem günstigeren öffentlichen Nahverkehr, weniger Immobilienspekulationen und Umweltschutz vor der Haustür, zum Beispiel im Knoblauchsland.

Weil das "Kabinett der vereinigten Vergangenheiten" aber kein Stadtrat, sondern ein Debattenraum für Utopien ist, kommen witzige und radikale Forderungen zum Zuge. Die bislang schönste: "Den Frankenschnellweg fluten" und damit wieder seinem Ursprung als Wasserader zuführen – die Idee fand bei der Schlussabstimmung die meisten Anhänger. Auch die Umstellung der Lebensmittelversorgung auf eine "Räte-Produktion" in genossenschaftlichem Modell, das Umweltschutz und Kosten im Blick haben soll, klingt reizvoll. Oder der Einfuhrzoll auf plastikverpackte Waren.

Vorschläge an OB

Was das alles soll? Man wird ja wohl noch träumen dürfen, könnte ein erstes Fazit nach einem halben Jahr Gedankenexperiment-Performance-Theater lauten. Aber es soll konkreter werden. Rouven Costanza und Steffen Popp wollen nach der letzten der "Vorstellungen", die ja eher einer ergebnisoffenen Bürgerbefragung gleichen, die Vorschläge an Oberbürgermeister Ulrich Maly weiterreichen.

"Wir wollen das Format auch weiterentwickeln. Man merkt hier jedes Mal, wie Nürnberg tickt", sagt Steffen Popp. Ausgehend von der ganz konkreten Stadt- und Regionalgeschichte entsteht ein Bild, wie die Nürnberger Gesellschaft im Jahr 2068 aussehen könnte.

Mal sehen, ob sich einer der Vorschläge umsetzen lässt. Schlechter als die Realität sind sie jedenfalls alle nicht.

