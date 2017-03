Am Plärrer: Fürther Straße wird heute Nacht gesperrt

Am N-Ergie-Übergang wird eine Glasscheibe ausgetauscht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weil eine defekte Glasscheibe des Übergangs am N-Ergie-Centrum ausgetauscht werden muss, wird die Südliche Fürther Straße in der Nacht von Montag auf Dienstag von 22.30 bis 5 Uhr früh gesperrt.

Wegen einer Fensterreparatur am Gebäude der E-Nergie ist heute nacht die Südliche Fürther Straße teilweise gesperrt. Foto: Roland Fengler



Während der Arbeiten müssen die Fahrbahnen in der Südlichen Fürther Straße in Richtung Fürth von etwa 22.30 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Rothenburger Straße umgeleitet. Die Buslinie 34 der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg fährt wie gewohnt.

Die N-Ergie versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Maßnahme wurde mit den Behörden abgestimmt.

